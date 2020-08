Vasco Rossi ai negazionisti del Covid: “Ma fottetevi da soli…”

“Allena… menti in bici e considerazioni” definisce Vasco Rossi le sue invettive contro i negazionisti del Covid nelle sue storie su Instagram, mentre pedala tra le campagne modenesi “Ma fottetevi da soli, fottetevi a voi, negazionisti, terrapiattisti del ca..o”. Poi il rocker incontra i fan tutti con la mascherina, lui compreso.

Vasco lancia la sua frecciatina a due categorie ben precise i negazionisti del Covid e i Terrapiattisti (coloro che rifiutano in toto ciò che arriva dalla scienza tradizionale, dalle istituzioni e dai ricercatori, ndr) messi sullo stesso piano.

Arrivato alla fine del giro in bici a Zocca ad attenderlo c’erano come al solito i suoi fan e Rossi ha sottolineato come tutti indossassero rigorosamente la mascherina.

In un’altra storia infine il Vasco rincara la dose e esponendo il dito medio con la scritta sotto “negazionisti e terrapiattisti” ribadisce in maniera inequivocabile il suo pensiero.