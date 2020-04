Torna “La Casa di Carta”, una delle serie tv più amate dal pubblico (VIDEO)

Tornano il Professore, Rio, Tokio, Lisbona e gli altri amati personaggi di “La Casa di Carta“.

Al via il 3 aprile su Netflix la quarta attesissima stagione di una delle serie tv più amate dal pubblico giovane e non solo. Alex Pina, che ne firma la regia, promette anche questa volta la giusta dose di azione e introspezione psicologica per tenere alta la tensione di tutti.

Ma ecco tutto quello che c’è da sapere dall’inizio a alla partenza dei nuovi episodi.

Guidati a distanza da un uomo che si fa chiamare il Professore, un gruppo di rapinatori fa irruzione nella zecca spagnola. Il piano: stampare 2,4 miliardi di euro e scappare col bottino. I ladri sono vestiti con una tuta rossa e indossano una maschera di Salvador Dalì. Per proteggere le loro identità si chiamano con i nomi di alcune città. In totale prendono 67 ostaggi. L’ispettrice Raquel Murillo viene incaricata di seguire il caso. Il Professore decide di stringere amicizia con la poliziotta, proprio mentre dirige dal suo bunker il colpo del secolo. Arturo Román, uno degli ostaggi, mette a punto un piano per fuggire. Si fa aiutare dall’amante e segretaria viene subito beccato dal gruppo mascherato. Berlino ordina a Denver di uccidere la segretaria (non lo farà). Rio commette un errore e la polizia riesce a risalire alla sua identità e a quella di Tokyo. Raquel e il Professore sono sempre più intimi. Per curare Román, che viene accidentalmente colpito da un proiettile, i rapinatori fanno entrare un team di medici. Tra di loro c’è anche un poliziotto in incognito. Il Professore lo scopre e fa piazzare ai suoi uomini una cimice sugli occhiali del detective. La seconda stagione inizia col botto. L’ex dell’ispettrice, anche lui poliziotto, e il Professore fanno a botte. Berlino consegna Tokyo alla polizia: a condannarla sono le sue lamentele. Il Professore promette a Rio di liberare Tokyo e il rapinatore svela subito l’ennesimo tentativo di fuga di Roman. Raquel capisce finalmente che il l’uomo affascinante che incontra sempre al bar è il Professore. E’ costretta in seguito ad arrestarlo. Tokyo riesce a liberarsi e tornare alla zecca. Raquel, innamorata come una quindicenne, lascia scappare il Professore. I suoi superiori la rimuovono dal caso. La polizia assalta la zecca. I rapinatori riescono a fuggire con 984 milioni di dollari. Raquel, che verrà ribattezzata Lisbona, trova il bunker del Professore e i due si baciano disperatamente. Berlino si sacrifica per il gruppo e si fa uccidere per consentire la fuga alla banda. La terza stagione si apre due anni dopo il colpo del secolo. La gang è sparpagliata per il mondo. Rio, telefona a Tokyo su una linea non protetta. L’Europol lo becca subito. Tokyo contatta il Professore, che decide di riunire la banda per salvare il ‘genio’ che nel frattempo è stato arrestato e torturato dalla polizia di Panama. Il piano del Professore prevede di rapinare la Banca di Spagna e gettare da alcuni aerei milioni di euro su Madrid. Per sostituire Berlino, viene ingaggiato Palermo. Quando i rapinatori fanno irruzione, il popolo spagnolo comincia a fare il tifo per i criminali. Nasce una storia d’amore tra Helsinki e Palermo. Gli agenti scoprono il nascondiglio della banda e comincia una caccia all’uomo senza pietà.