Tommaso Paradiso: il tour e il nuovo singolo “I nostri anni”

“I nostri anni”, scritta da Tommaso Paradiso e prodotta da Matteo Cantaluppi, è un inno alla bellezza fatta di momenti, dettagli, piccoli gesti della quotidianità dalla musica di mamma e papà, ai biscotti inzuppati nel latte, i discorsi dopo mezzanotte.

GUARDA: Elisa, Jovanotti, Fiorello e tanti altri nel nuovo video di Tommaso Paradiso (VIDEO)

Un racconto intriso di nostalgia in grado di far ridere e commuovere ancora, dove si trovano i segni del passato uniti ad alcune figure simbolo che incrociano cultura pop e filosofia, da Alberto Sordia Kant.

IL TOUR

A partire dal 21 ottobre 2020 Tommaso Paradiso partirà per “SULLE NUVOLE TOUR”, dove sarà protagonista sui palchi dei principali palazzetti italiani.

GUARDA: Prima uscita pubblica per Emma che canta “Luci blu” e duetta con Tommaso Paradiso (VIDEO)

Tommaso Paradiso proporrà uno show originale, un’esperienza coinvolgente e imperdibile per gli amanti dell’apprezzatissimo cantautore con una scaletta in cui non mancheranno tutti i suoi più grandi successi, da “Completamente” e “Riccione”, fino a “Questa Nostra Stupida Canzone d’Amore”, “New York”, “Felicità Puttana” e “Maradona y Pelé” (al 2° posto nella Top 100 of the year 2019 italiana EarOne e alla posizione #9 nella Top 100 of the year EarOne) oltre naturalmente ai singoli “I nostri anni”e “Non avere paura”, uscito il 25 settembre e già certificato disco di platino.

A oltre due mesi dall’uscita, il brano è ancora presente nella Top 10 delle classifiche Apple Music, iTunes, EarOne e nella Top 15 della FIMI/Gfk. Su Spotify il brano ha raggiunto 22 milioni di stream e su Youtube il suo video conta oltre 17 milioni di views.

CALENDARIO “SULLE NUVOLE TOUR”

Mercoledì 21 ottobre 2020 || Roma @ Palazzo dello Sport

Martedì 27 ottobre 2020 || Napoli @ PalaPartenope

Venerdì 30 ottobre 2020 || Bari @ PalaFlorio

Martedì 3 novembre 2020 || Reggio Calabria @ PalaCalafiore

Venerdì 6 novembre 2020 || Catania @ PalaCatania

Mercoledì 11 novembre 2020 || Assago (MI) @ Mediolanum Forum

Sabato 14 novembre 2020 || Jesolo (VE) @ PalaInvent

Mercoledì 25 novembre 2020 || Firenze @ Nelson Mandela Forum

Sabato 28 novembre 2020 || Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol Arena

Venerdì 4 dicembre 2020 || Torino @ Pala Alpitour