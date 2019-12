Serie tv, i coming out degli attori che stanno cambiando Hollywood

Colton Haynes, l’attore di Teen Wolf e Arrow originario del Kansas, ha fatto coming out. La star, infatti, ha sempre preferito non parlare pubblicamente della sua sessualità in modo chiaro.

La sua risposta ad un post su Tumblr a gennaio 2016 aveva lasciato intendere che l’attore fosse gay, ma lui non aveva dichiarato nulla di ufficiale in proposito. Venerdì 6 maggio 2016, invece, ha fatto coming out e ha aggiunto di non essere mai stato così felice.

Brandon Flynn è conosciuto principalmente per aver interpretato Justin Foley nella serie tv Netflix Tredici. Per molto tempo i fan si sono chiesti se tra Brandon e Miles Heizer ci fosse del tenero, vista la chimica che c’è tra i due e visto il corto in cui i due si scambiano un bacio. Ebbene dopo tante voci, Flynn ha fatto coming out nel 2017 sul suo profilo Instagram. L’attore è stato fidanzato con il celebre cantante inglese Sam Smith.

Tyler Blackburn è conosciuto principalmente per aver interpretato Caleb Rivers nella fortunata serie tv Pretty Little Liars. Riconosciuto come uno dei migliori personaggi della serie, l’attore ha ricevuto anche vari riconoscimenti per questo ruolo. Ha infatti vinto tre Teen Choice Awards, due come migliore attore maschile e uno per la miglior chimica sul set con la costar Ashley Benson. Ma non è finita qui. Dopo Pretty Little Liars (sperando di vederlo di nuovo nei panni di Caleb nello spinoff) ha recitato nel reboot di Roswell. Qui interpreta il sergente Alex Manes, un giovane soldato gay appena rientrato dal Medio Oriente.

Nel 2019 arriva il coming out. L’attore ha parlato del periodo difficile che ha dovuto affrontare ma che ora sa cosa vuole e non vuole più nascondersi. “Sono queer, mi sono identificato come bisessuale da quando sono teenager. Voglio solo sentirmi più potente nella mia pelle, nella mia mente e nel mio cuore“.

A soli 19 anni Chris Colfer ha affermato di essere gay, proprio come il personaggio che interpreta in Glee: Kurt Hummel. Ha fatto coming out nel 2009 e questo annuncio l’ha reso l’attore gay dichiarato più giovane di Hollywood. Due anni dopo la rivista Time l’ha inserito nell’elenco delle 100 persone più influenti al mondo.

Brian J Smith, attore di Sense8, in cui ha interpretato il poliziotto Will Gorsky, ha fatto coming out! Smith ha rivelato che la serie, nata proprio per celebrare ogni forma di amore, l’ha aiutato a trovare se stesso.

Charlie Carver lo abbiamo conosciuto nel ruolo di Porter Scavo nella serie Desperate Housewives. La bravura nella recitazione deve essere nei geni perché anche suo fratello gemello Max è attore. Il coming out di Charlie risale a gennaio 2016. L’attore ha dichiarato pubblicamente la propria omosessualità attraverso alcuni post sul suo profilo Instagram. Le sue riflessioni sono profonde e trasmettono la difficoltà di prendere coscienza di un proprio modo di essere.

I suoi commenti sono articolati e questo è solo uno stralcio. C’è stata per lui “dolorosa gestazione caratterizzata dai sentimenti di disperazione e alienazione che sono confluiti nel climax della dichiarazione di tre parole forti e chiare: ‘io sono gay’. Le ho dette prima a me stesso, per sentire come suonassero. Sembravano vere e mi sono odiato per questo. Avevo dodici anni. Mi ci è voluto del tempo per poterle ripetere a qualcun altro.”

A prescindere dagli altri ruoli che ha interpretato e da quelli per cui verrà scelto, per gli amanti di The Big Bang Theory Jim Parsons sarà sempre Sheldon Cooper! Il suo coming out risale al maggio 2012 quando un articolo del New York Times rende pubblica la sua omosessualità. In quell’occasione l’attore comunica di avere una relazione con il direttore artistico Todd Spiewak da una decina d’anni.

Jonathan Groff più attivo in ambito teatrale, ha ottenuto parti anche al cinema e in televisione. Ad esempio, ha recitato in 14 episodi di Glee e 18 puntate di Looking. Il 19 ottobre 2009, approfittando della reunion del cast di Hair, annuncia di essere “gay e orgoglioso”. Il suo coming out è stato definito dalla stampa “di basso profilo” (“low-key”), ma semplicemente non ha suscitato troppo scalpore.

Wentworth Miller ha dichiarato in un’intervista che “l’attrazione è fluida” e che ad un uomo può piacere un altro uomo pur non essendo omosessuale. Detto questo, ha fatto coming out senza rimpianti anche se ha espresso la sua preoccupazione per il trattamento riservato talvolta agli omosessuali.

Matt Bomer è un attore pluripremiato per la sua interpretazione nel film TV The Normal Heart di Ryan Murphy (2014) ed ha sposato Simon Halls nel 2011. In occasione degli Steve Chase Humanitarian Awards nel 2012 ha ringraziato suo marito e i suoi tre figli per avergli insegnato cosa fosse l’amore incondizionato.

Per i fan di How I Met Your Mother (e non solo) è superfluo ricordare che Neil Patrick Harris è l’attore che ha dato corpo e voce al mitico Barney Stinson! L’attore è stato fidanzato con Christine Taylor, ma non è lei il grande amore della sua vita. Nel novembre 2006 è stata resa pubblica la sua relazione con l’attore David Burtka e Neil Patrick Harris ha fatto coming out. Di fatto, i due stanno insieme dal 2004. L’8 settembre 2014 Harris ha confermato di aver sposato il fidanzato in Italia. I due attori, ancor prima delle nozze, sono diventati genitori di due gemelli nati da madre surrogata.

Il volto di questo attore statunitense di origini cubane ricorda a molti i due personaggi più importanti che ha interpretato nelle serie tv: Huck in Scandal e Guillermo in Weeds. Guillermo Díaz ha dichiarato di aver accettato questo aspetto di sé e di non voler lavorare con chi lo mette in un angolo a causa della sua omosessualità. I suoi successi hanno dimostrato che, fortunatamente, sono molte le persone che non hanno pregiudizi in questo senso.

Tommy Dorfman è conosciuto per aver interpretato Ryan Shaver nella serie tv Netflix Tredici. Il suo personaggio è omosessuale e nonostante sia sicuro di sé e sappia che cosa vuole dalla vita per lui non è facile. Lo racconta ad esempio nella seconda stagione, quando esce con Tony per un appuntamento. I due si stanno scambiando tenere effusioni quando un uomo lancia loro insulti e manifestazioni poco educate. Saranno queste a far perdere il controllo a Tony, che aggredirà l’uomo facendolo finire in ospedale. Nella realtà fortunatamente Tommy è felicemente sposato con Peter Zurkuhlen e i due vivono la loro storia d’amore a pieno. L’attore ha fatto coming out poco dopo l’uscita della serie tv, ovvero nel 2017.

Anche l’attore di Glee, Kevin McHale, che nella serie interpreta Artie Abrams, ha fatto coming out. La dichiarazione è avvenuta nell’aprile 2018 e pare che sia anche impegnato sentimentalmente! Il fortunato è Austin McKenzie, come testimoniano le foto sui social network.

Keiynan Lonsdale è conosciuto principalmente per aver recitato nella serie tv The Flash. L’attore infatti ha interpretato Wally West, alias Kid Flash, fratello minore di Iris West, la fidanzata e poi moglie di Barry Allen/The Flash. Anche questo attore ha fatto coming out nel 2017.

Victor Garber è sinonimo di Jack Bristow per i fan di Alias, ma il ruolo che ha effettivamente reso celebre questo attore è quello di Thomas Andrews nel film Titanic. Il suo orientamento sessuale era risaputo ancor prima del coming out. Di fatto Victor Garber ha confermato di essere gay nel gennaio del 2013 quando ha rivelato di avere una relazione con Rainer Andreesen con il quale convive dal 2000 a New York.

Russell Tovey, alias George Sands nella serie televisiva Being Human della BBC, è apertamente gay. L’attore ha dichiarato di essere orgoglioso di come è. Tuttavia, ha fatto innervosire la comunità omosessuale quando ha accennato al fatto che è contento di aver ricevuto un’educazione che gli ha impedito di essere troppo “effemminato”. Il The Guardian l’ha definito “il peggiore gay di sempre”, sebbene le sue intenzioni non volessero essere offensive.

Jussie Smollett è un attore famoso sul piccolo schermo anche per il ruolo di Jamal Lyon in Empire. Il coming out dell’interprete è strettamente legato a quello di questo personaggio. L’omosessualità di Smollett era oggetto di speculazioni da tempo. Il giorno seguente alla trasmissione della puntata in cui Jamal Lyon afferma di essere gay, anche Jussie Smollett conferma la sua omosessualità in via ufficiale.

Alan Cumming è ricordato per la sua interpretazione di Boris Grishenko in GoldenEye, di Nightcrawler in X-Men 2 e di Eli Gold nella serie The Good Wife. Nel 2007 ha sposato Grant Shaffer per la prima volta. I due sono convolati a nozze una seconda volta “per divertimento” nel 2012 a New York. Dopo questo doppio evento non ci sono dubbi sul suo orientamento sessuale!

L’attore Lee Pace, che ha recitato in film e serie importanti, quali Lo Hobbit, Guardiani della Galassia e prossimamente in Captain Marvel, ha fatto coming out nel 2018. La dichiarazione dell’attore però è stata quasi obbligata, poiché ha dovuto spiegare la ragione per cui ha risposto sulla difensiva in un’intervista. Ha poi rivelato però che ora che ha aperto il suo cuore al mondo, si sente meglio di prima. “Una volta che dici quelle parole e il cielo non ti crolla addosso o la terra non ti si apre sotto i piedi, un fulmine luminoso non ti colpisce, a quel punto capisci di poter essere qualunque cosa“. Al momento pare stia frequentando qualcuno ma visto che l’attore tiene alla sua privacy non ne ha rivelato l’identità.

Daniel Newman è conosciuto principalmente per aver interpretato una delle guardie della comunità Il Regno nella celebre serie tv The Walking Dead. Daniel non aveva mai parlato della sua sessualità con i suoi fan, ma ha sentito di dover fare questo passo dopo un’esperienza molto profonda. Daniel stava facendo volontariato ad un ricovero per giovani senzatetto LGBTQ e la breve conversazione con una ragazzina lo ha toccato nel profondo, facendogli capire che “era venuto il momento” di fare coming out per contribuire seppur in piccola parte al cambiamento. L’attore ha fatto coming out nel 2017.

Sean Hayes è famoso per aver interpretato Jack McFarland nella sit-com Will & Grace. Per l’attore non è stato facile ammettere ad alta voce di essere gay. Infatti, ha tenuto nascosta per anni la sua omosessualità e sarebbe andato avanti così. Il lato negativo della fama è che, volenti o nolenti, anche gli aspetti intimi delle star sono più esposte al gossip. E ad un certo punto, anche Hayes si è deciso a fare coming out!