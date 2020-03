“Self Made”: la nuova e bellissima serie pro LGBT di Netflix (VIDEO)

E’ arrivata su Netflix “Self Made”: la miniserie con protagonista Octavia Spencer nei panni di Madam C.J. Walker, all’anagrafe Sarah Breedlove. Diretta da Kasi Lemmons della prima afroamericana milionaria, in una società segregazionista e maschilista.

Self-made: la vita di Madam C.J. Walker è basata sulla biografia On her own ground di A’Lelia Bundles, discendente diretta della Breedlove.

Unica stagione, non è infatti prevista una seconda.

Self Made Netflix: chi è Madam C.J. Walker…

Nata nel1867 in Louisiana, figlia e sorella di schiavi fu la prima a nascere libera, in quanto nata dopo l’entrata in vigore del Proclama di Emancipazione. Visse con la sua famiglia Lelia fino all’età di 37 anni, in una delle baracche di Delta, che a quel tempo era un villaggio unincorporated.

Rimasta orfana in tenera età, si sposò a 14 anni, a 15 divenne madre e a 20 rimase vedova. Nel 1882 si trasferì a St. Louis, dove trovò lavoro come lavandaia presso famiglie bianche. Nel 1994 convolò a nozze per la seconda volta con John Davis, con il quale rimase sposata fino al 1903.

In questi anni tormentati, Sarah Breedlove dovette fare i conti – come molte altre persone in quegli anni – con la perdita dei capelli. Per far fronte a tale problema, provò numerosi rimedi casalinghi e prodotti presenti allora sul mercato, fino a creare un suo shampoo e una crema.

Dopo il terzo matrimonio – con Charles Joseph Walker – decise di lanciare la sua linea di prodotti per i capelli, chiamandola Madam C.J. Walker. Dalla vendita porta a porta arrivò a mettere su un vero e proprio impero, basandosi esclusivamente sulla sua inventiva e innate doti imprenditoriali. La storia della donna ha a che fare anche con la scoperta dell’omosessualità della figlia Leila, sua unica erede, interpretata da Tiffany Haddish che, essendo ambientata nell’America del 1900, fa capire una forte maturità della donna con il mondo LGBT.

Alla sua morte, avvenuta nel 1919, fu definita la donna afroamericana più ricca degli Stati Uniti e la prima donna americana ad essere diventata milionaria.

Il film ripercorre la vita di Madam C.J. Walker, interpretata da una straordinaria Octavia Spencer. Nel cast anche Tiffany Haddish, Carmen Ejogo, Blair Underwood e Garrett Morri.