Secondo la scienza l’uomo più bello del mondo ha un nome: Robert Pattinson. La TOP 10!

Secondo la scienza è Robert Pattinson l’uomo più bello del mondo, o quanto meno quello le cui fattezze sembrano ricalcare i canoni di bellezza in maniera perfetta. Lo ha stabilito il chirurgo estetico, nonché direttore del Center For Advanced Facial Cosmetic and Plastic Surgery di Londra, Julian De Silva: il dottore ha analizzato il volto dei personaggi famosi secondo la Golden Ratio of Beauty Phi, ossia un’equazione utilizzata dagli antichi greci per misurare la bellezza assoluta.

LEGGI: Robert Pattinson si masturba sul set e sciocca il regista: “Non è la prima volta, l’ho già fatto in passato”



Come riportato dal Daily Mail, De Silva ha poi stilato una classifica in base al punteggio ottenuto dai vari personaggi dello spettacolo in base a questi canoni di bellezza ideale. Al primo posto, appunto, c’è Robert Pattinson. Basandosi su questo algoritmo, il dottore ha mappato i volti delle star con più avanzati mezzi tecnologici: “Queste nuovissime tecniche – ha detto il chirurgo – ci consentono di risolvere alcuni dei misteri su ciò che rende qualcuno fisicamente bello”.

PER QUANTO RIGUARDA LA DONNA: La scienza dichiara: il viso più bello del mondo è il suo… al secondo posto Beyoncé. La classifica!

Ecco la classifica dei più belli del mondo stilata da De Silva in base alle percentuali di corrispondenza ai canoni di bellezza ideale:

1 Robert Pattinson 92,15%

2 Henry Cavill e Bradley Cooper 91,08%

3 Brad Pitt 90,51%

4 George Clooney 89,91%

5 Hugh Jackman 89,64%

6 David Beckham 88,96%

7 Idris Elba 88,01%

8 Kanye West 87,94%

9 Ryan Gosling 87,48%