“Schiaccia Cuore” è il nuovo singolo di Nina Zilli con Nitro (VIDEO)

View this post on Instagram

“Schiacciacuore” il mio nuovo singolo featuring @robertdenitro è fuori questo venerdì 5/06 Link per il PRE-SAVE nel famosissimo “link in bio” 🌱🌱🌱🌱🌞🌞🌞 Swipe left to watch the whole cover #zoomin #zoomout Sfoglia verso sinistra per vedere tutta la copertina! #staysoul #ninazilli #z