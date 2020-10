Sanità, terapie ormonali gratuite in Emilia-Romagna per le persone trans: “Una buona pratica che chiediamo alle altre regioni di imitare”

“Una buona notizia, l’atto di buon governo di una Regione che si fa carico della disfunzione di un sistema e sta dalla parte di chi quella disfunzione la subisce“: così Gabriele Piazzoni, segretario generale di Arcigay, ha commentato la notizia della delibera della giunta regionale dell’Emilia-Romagna che avvia l’erogazione gratuita delle terapie ormonali per le persone trans.

“La disfunzione resta e va risolta quanto prima – e meglio – in sede nazionale, tuttavia l’Emilia-Romagna può rappresentare un modello che tutte le altre regioni possono nel frattempo imitare. Un anno fa, l’Assemblea legislativa dell’Emilia- Romagna approvò, dopo una maratona di 50 ore consecutive in aula per contrastare l’ostruzionismo delle destre, la sua legge regionale contro l’omotransfobia. Oggi in quella regione tocchiamo con mano una delle ricadute concrete di quella battaglia. Non era, insomma, una battaglia ideologica, semplicemente si lottava per un mondo più giusto. E oggi l’Emilia-Romagna ha rimosso una grave ingiustizia.”, conclude Piazzoni.