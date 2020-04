Salvatore, il ragazzo cacciato dalla famiglia perché gay, riceve l’invito dalla “Casa rifugio lgbt di Napoli”: “Qui ci sarà sempre posto per te”

Nota i Ken: a chi giova dire che non esiste una Casa Rifugio LGBT a Napoli? Basta bugie! A Napoli c’è! Ecco cosa scrive l’Associazione IKen:

Abbiamo saputo dalla stampa della drammatica della storia di Salvatore il ragazzo di 20 anni cacciato di casa ad Ercolano ( Na) a causa del suo orientamento sessuale.

Ci siamo attivati per dare la nostra massima disponibilità all’accoglienza del giovane nella struttura pj Questa Casa non è un Albergo – Rainbow Center Napoli, casa rifugio per persone LGBT + realizzata in un bene confiscato alla mafia del Comune di Napoli e gestito dall’associazione i Ken ONLUS.

Essendo attivi ed avendo ancora disposizione un posto letto per l’accoglienza abbiamo informato gli enti competenti che la nostra associazione è disponibile all’accoglienza come da protocollo d’intesa con il Comune di Napoli.

Tale circostanza si potrà realizzare solo dopo un tampone negativo e l’isolamento presso un centro specifico per il COVID-19, non potendo esporre a rischio di contagio gli altri ospiti residenti nella struttura chiusa al pubblico dal 9 Marzo scorso come in accordo con i dirigenti dei servizi Beni Confiscati dal Comune di Napoli.

Abbiamo però saputo che il giovane 20 enne, non è in carico né dei servizi sociali di Ercolano né – come affermato in TV – nel centro anti violenza del Comune di Napoli. Ci hanno informato che egli, sotto la propria responsabilità, abbia scelto di recarsi in una città di una diversa da Ercolano e situata in una provincia della Campania diversa da quella di Napoli.

Ci appare grave che in momenti di crisi e sofferenza così seri, oltretutto durante questo già pesante lock down, alcune persone della comunità politica LGBT, per puro spirito di delegittimazione, di cui non comprendiamo il senso e lo scopo, continuino a rilasciare interviste e dichiarazioni, tese ad insinuare l’inesistenza sia della nostra associazione i Ken ONLUS, che della casa rifugio LGBT+ da noi gestita ed inaugurata a Napoli nel 2017.

Invitiamo tutte le associazioni LGBT+ ad essere inclusive, soprattutto con quella parte di comunità di cui fanno parte e di cui legittimamente apparteniamo anche noi di i Ken ONLUS da circa 15 anni. Le persone vittime di violenza e maltrattamento non possono pagare il prezzo dell’antipatia e dell’ambizione personale, troviamo immorale privarle della dovuta accoglienza laddove disponibile.

Auspichiamo l’avvio di nuove prassi, proprio come noi stiamo facendo con i nostri partners per portare aiuto a tutte e tutti ed in particolare alle persone della nostra comunità rainbow campana in questi giorni drammatici in cui in tante e tanti si stanno rivolgendo al nostro numero Rainbow Center Napoli 3938013868 per ricevere aiuto.

Da soli non ce la facciamo e dunque riusciamo ad aiutare attraverso la nostra rete composta da, Comune di Napoli, Comune di Giugliano in Campania, Comune di Ercolano, CGIL Campania e Napoli – Ufficio Immigrati, coop Less ONLUS, Coop Liliput, coop FlyUp, privati e tante e tanti altre, stiamo cercando di dare risposte concrete alla povertà ed alla fame delle persone sole ed emarginate, italiane e straniere senza distinzione e senza delegittimare nessuno.