Rosa Coppola, look-maker con un passato da ballerina e reginetta di bellezza, è la campionessa nazionale di make-up sposa

di Stefano Di Capua – Foto di Enzo Calone

Affascinante e super sexy. Rosa Coppola, look-maker di professione con un passato da ballerina e reginetta di bellezza, è la campionessa nazionale di make-up sposa che rappresenterà l’Italia ai prossimi mondiali di Sochi, in Russia, nel 2021. La trentasettenne napoletana che vive in provincia di Avellino, in un incantevole castello del ‘900, è una super mamma. Rosa, infatti, si divide tra i suoi quattro figli e il lavoro estetico nel salone di Napoli. “Svolgo la mia professione con grande passione”, ci dice la Coppola. “Credo che la mia debba essere considerata a tutti gli effetti un’arte. Mi prendo cura delle donne, coccolandole e dedicando loro le attenzioni che meritano”.

Rosa, in cosa consiste il suo lavoro da look-maker?

“Una look-maker è colei che si occupa del make-up, dell’acconciatura e dell’abito soprattutto della sposa. Mi prendo cura delle donne, dedicando loro tutto il tempo necessario e penso che questa professione sia un’arte, una sorta di dono che nasce dal profondo. Il mio sogno è quello di poter truccare, un giorno, le dive più famose del cinema italiano come Monica Bellucci e Sofia Loren”.

Come si è avvicinata a questa professione?

“Ho cominciato all’età di 14 anni con l’estetica SirioAgia di Casoria da Patrizia Guarino e contemporaneamente frequentavo le lezioni di danza da Enzo Paolo Turchi. A 17 anni poi mi sono perfezionata presso l’accademia per parrucchieri di Maurizio Serretti, a Pisa, lavorando come apprendista. Dopo qualche anno di gavetta in Toscana, sono tornata a Napoli dove ho aperto il mio primo centro di bellezza, divenendo nel 2013 la prima look-maker campana. Ho conseguito anche una master class in make-up sposa con il coach Gianluca Pinto, truccatore Rai. In seguito, ho inaugurato un altro centro, specializzato in wedding che ha subito riscosso grande successo di pubblico tanto che tra le mie clienti ho anche molte modelle e molte donne di spettacolo”.

E’ anche un’agonista e il prossimo anno rappresenterà l’Italia ai campionati mondiali di make-up sposa che si svolgeranno in Russia. Come si sta preparando?

“Si, ho vinto il titolo di italiano di make-up sposa, assegnatomi in totale condivisione dalla giuria russa del coach Georiy Kot e da quella italiana del maestro Luigi Serrone. In virtù di questa vittoria, rappresenterò l’Italia ai prossimi mondiali di Sochi, nel 2021. Mi sto preparando continuando a lavorare perché così mi tengo in allenamento ma anche seguendo delle sessioni di tecnica ad hoc. Ce la metterò tutta per fare meglio del quarto posto conquistato dall’Italia nella passata edizione”.

Rosa insieme alle sorelle Lisa e Anna Fusco, show-girl e amiche e clienti abituali del suo salone.

Che consigli può dare alle altre donne in fatto di estetica e qual è il suo personale segreto di bellezza?

“Per un make-up giorno effetto naturale, prima di tutto è fondamentale eliminare ogni segno di stanchezza, cancellando le tracce e i residui con un latte detergente e idratando bene il viso. Poi è necessario scegliere un primer illuminante che servirà da base per l’incarnato omogeneo e uniforme. E’ importante utilizzare un correttore beige per illuminare le zone d’ombra e nascondere le occhiaia. Il fondotinta dev’essere naturale e fluido, meglio se una crema colorata per donare luce. In questo senso, il trucco nude è il più adatto alla quotidianità, offrendo un aspetto fresco e giovane. La base va ultimata con cipria volatile, applicandola con un pennello da fard che la rilascia gradualmente. Blush color pesca per un colorito naturale e ombretti neutri faranno il resto. Inoltre, per valorizzare lo sguardo, è possibile usare un mascara allungante, incurvando le ciglia e spazzolandole dall’interno verso l’esterno più volte. Per definire la bocca bisogna usare una matita color cipolla, sfumando con il polpastrello dal contorno verso l’interno e ultimando con un balsamo labbra che ridona volume. Infine, uno spray fissaggio make-up”.

I suoi progetti per il futuro?

“Mi piacerebbe creare un centro Spa per il benessere e il relax all’interno del mio castello per un’atmosfera suggestiva, tra il verde di un paese estremamente tranquillo. Quanto al mondo dello spettacolo, invece, il mio sogno è quello di realizzare un film con Monica Bellucci, attrice alla quale mi sono sempre ispirata. Lo farei soprattutto in nome di mia sorella che è venuta a mancare quando aveva solo 13 anni e a cui somiglio molto”.