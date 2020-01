Rodrigo Alves ha iniziato il percorso per diventare donna: ecco il seno!

Abbiamo conosciuto tutti Rodrigo Alves, diventato famoso in tutto il mondo proprio per i suoi numerosi interventi chirurgici, più di 100, che lo hanno fatto diventare “il ken umano” più famoso al mondo!

LEGGI:Wanda Fisher difende Rodrigo Alves e attacca chi lo giudica: “E’ la sua vita, non potete giudicare chi intraprende un percorso difficile come il suo”

Di recente Roddy, questo il suo nuovo nome, ha dichiarato la sua vera identità e che, a 35 anni, non è riuscita più a rimanere nascosta: “Ho sofferto per anni ma oggi non riesco più a fingere al mondo e a me stesso che dentro mi sono sempre sentita donna e che ho fatto tutti quegli interventi in passato perchè non accettavo di sentirmi donna e volevo nascondermi aggiungendo muscoli al mio corpo”.

Oggi Roddy è uscita allo scoperto e si sente finalmente felice: “Ora sono finalmente felice, mi guardo allo specchio e vedo una ragazza, quella ragazza che per tantissimi anni è rimasta nascosta dentro di me oggi è sbocciata”.

GUARDA: Rodrigo Alves: “Sono nato donna, ho fatto tutti quegli interventi per trovare la felicità”

Il passaggio da “ken” a “barbie” non è stato facile per Roddy: “Sono stato in cura e lo sono ancora oggi perchè il percorso di transizione non è affatto facile. Sono consapevole di cosa sia e di quanto faccia soffrire ma il mio cuore finalmente è tornato a sorridere”.

Ospite in Italia a Live Non è la D’Urso, Roddy ha dichiarato la sua sofferenza e tramite social ha annunciato l’operazione al seno: “questo è uno dei passi più importanti per me perchè sto per operarmi e mettere il seno. Finalmente avrò il seno, non vedo l’ora“.

Noi di SPYit.it non possiamo che augurare a Rodry tanta felicità ricordando a tutti una cosa: “chi siamo noi per giudicare?“.