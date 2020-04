Roddy Alves: “Basta chiamarmi Ken, ora sono Barbie e presto tornerò in Italia”

L’abbiamo conosciuto tutti come “Il Ken Umano” ma oggi Roddy Alves è cambiata ed è stufa di essere definita ancora come “il ken” e dice basta: “Chiamatemi pure Barbie“.

GUARDA: Roddy Alves ha fatto la femminilizzazione facciale: ecco il “prima e dopo” l’intervento!

La 36enne inglese, noto per i molteplici interventi chirurgici estetici tesi a trasformare il suo aspetto in modo il più simile possibile a quello di una Barbie, mostra orgogliosa la realizzazione del suo sogno data dal cambiamento da uomo a donna.

“Ora posso dire di essere finalmente felice – ha confessato Roddy a SPYit.it – mi guardo allo specchio e vedo me, vedo quella che ho sempre sognato di essere da quando ero piccola ma che, per paura dei pregiudizi e di far del male alla mia famiglia, ho tenuto nascosta per tanto, troppo tempo”.

GUARDA: Roddy Alves: “A 6 anni sono stato buttato in un orinatorio e violentato da quattro ragazzi” (VIDEO)

Un cambiamento non facile e molto doloroso.

“Non è stato facile – confessa Roddy – sono stata in cura da uno psicologo per tanto tempo prima di iniziare la terapia ormonale seguita poi dalle operazioni di femminilizzazione facciale e del seno. Un percorso doloroso fisicamente e psicologicamente ma il desiderio di essere finalmente me stessa mi ha aiutata a superare tutto questo”.

La quarantena a Londra:

“Sono a Londra – continua il racconto di Roddy – è qui che ho deciso di trascorere questi giorni terribili che stanno devastando il mondo con il coronavirus”

E sull’Italia dichiara:

“Mi manca tantissimo e spero davvero che il Paese si riprenda presto, anche lavorativamente, da questo disastro perchè è uno dei posti più belli che abbia mai visitato e poi voglio andare al sud, il sud è bellissimo e voglio vedere presto la Puglia con i miei amici“.

GUARDA: Roddy Alves completamente nuda: “ecco il mio nuovo corpo da donna!”