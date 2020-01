Richard Madden, di “Game Of Thrones” e l’ex di Sam Smith, Brandon Flynn, attore di “13”, stanno insieme?

Richard Madden, che ricordiamo per il suo ruolo in Game Of Thrones e I Medici, anche se è molto restio a parlare della sua vita privata, da qualche mese convive con l’attore di “13” Brandon Flynn (26), gay dichiaramente ed ex fidanzato di Sam Smith.

LEGGI: Serie tv, i coming out degli attori che stanno cambiando Hollywood

Infatti quando a Richard è stato chiesto qualcosa in più circa la sua relazione con Brandon, l’attore ha risposto “Se stiamo insieme? Cerco solo di mantenere riservata la mia vita personale. Non è che non voglio risponderti, ma io non ho mai parlato delle mie relazioni.”

LEGGI: Richard Madden, star di Game of Thrones, interpreterà il primo supereroe gay della Marvel al fianco di Angelina Jolie (VIDEO)

Tuttavia sempre che la relazione sia terminata lo scorso novembre in maniera roccambolesca dato che i due non vivono più insieme e Brandon Flynn ha chiesto a Versace, di cui sarà il nuovo volto, di non invitare Richard agli eventi a cui avrebbe dovuto partecipare per lavoro.

GUARDA: Elton John, guarda qui il primo trailer ufficiale di Rocketman (VIDEO)

Intanto Madden si prepara ad affrontare il ruolo del primo supereroe apertamente gay della storia Marvel, dopo aver già intepretato la parte di John Reid, amante e manager di Elton John nel biopic “Rocketman”.

In “The Eternals” l’attore scozzese sarà Ikaris, un essere umano di 20000 anni che vive grazie ad un’inspiegabile energia cosmica che dopo anni vagando per la galassia decide di tornare sulla Terra come supereroe.

LEGGI: Brandon Flynn, la star di Tredici, fa coming out per scagliarsi contro l’omofobia

Secondo la leggenda all’interno dell’universo Marvel, il personaggio di Ikaris in realtà è la colomba inviata da Dio dopo aver distrutto il mondo nella storia dell’Arca di Noè.