È grave il ragazzo pestato a sangue da un gruppo di omofobi solo perchè GAY: è successo in provincia di Ragusa in Sicilia

Un giovane di 29 anni è stato picchiato selvaggiamente, fino a perdere i sensi, a Pozzallo, in provincia di Ragusa in Sicilia.

L’unica colpa del ragazzo è quella di essere omosessuale e di aver reagito solo verbalmente e con toni pacati alle continue offese e ai continui insulti che un gruppo di ragazzi gli faceva da mesi. Il giovane si trovava in un bar del centro a prendere un caffè quando si è avvicinato un altro ragazzo che ha iniziato ad offenderlo con termini omofobi e discriminatori.

Il 29enne, stanco di essere umiliato, ha reagito verbalmente e, poco tempo dopo, il giovane si è ritrovato circondato da un gruppo di persone adulte che, senza dare al giovane neanche la possibilità di parlare, lo hanno picchiato selvaggiamente procurandogli la frattura del setto nasale, lesioni varie e trauma cranico e toracico.

Tutto questo in pieno centro, sotto agli occhi dei passanti che hanno chiamato i soccorsi. Oggi il giovane è ricoverato in ospedale ed è sotto choc per quanto accaduto. Ai carabinieri di Pozzallo che stanno svolgendo le le indagini per accertare le dinamiche dei fatti e l’identità degli aggressori che dovrebbero essere stati ripresi dalle telecamere di sicurezza.