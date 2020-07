Parata di stelle a Pescara nel segno della bellezza per la finale di “Mister Italia” e “Miss Grand Prix”

PARATA DI STELLE A PESCARA NEL SEGNO DELLA BELLEZZA

Dal 29 luglio al 1 agosto le prefinali e finali di “Mister Italia” e “Miss Grand Prix”, Parterre de roi con Anna Falchi, Beppe Convertini, Jo Squillo, Solange e tanti altri.

Le stelle dello spettacolo italiano in arrivo per le prefinali e finali nazionali dei concorsi di Miss Grand Prix 2020 e Mister Italia 2020. E’ infatti un vero e proprio “parterre de roi” quello atteso a Pescara dove, dal 29 luglio al 1 agosto, si disputeranno gli atti conclusivi dei due concorsi di bellezza organizzati dall’agenzia “Claudio Marastoni” con il patrocinio del Comune di Pescara.

In particolare, la serata conclusiva di sabato 1 agosto allo Stadio del Mare, oltre ad eleggere i vincitori dei rispettivi concorsi, sarà impreziosita dalla presenza di grandi nomi dello spettacolo italiano.La finale sarà condotta come ogni anno da Jo Squillo che non mancherà di proporre al pubblico alcune delle sue più famose hit. Ma i grandi nomi saranno anche in giuria con la coppia Anna Falchi e Beppe Convertini, rispettivamente presidenti di giuria di Mister Italia e Miss Grand Prix.

Falchi e Convertini, una coppia che sbarcherà a Pescara reduce dal successo del programma “C’è tempo per…” che ogni mattina su Raiuno fa registrare ottimi risultati di audience. Ma a Pescara ci saranno altri grandi personaggi dello showbiz italiano, dal sensitivo dei vip Solange all’attrice e produttrice Clarissa Leone, dalla showgirl Sofia Bruscoli al modello Marcelo Fuentes fino alla modella campana Raffaella Di Caprio, già Miss Grand Prix Forever.

Non mancherà la musica, dalla scuola si Amici la cantante Serena De Bari, vedremo esibirsi il giovane cantante veneto Nicolò Cervellin in arte Soniko, che presenterà in anteprima la sua nuova canzone “Baila Caliente (ti chiamo summer perché…)”.

I due concorsi organizzati dalla Claudio Marastoni, hanno lanciato nel corso degli anni alcuni protagonisti del mondo dello spettacolo come Luca Onestini, Tessa Gelisio, Raffaella Fico, Paolo Crivellin, Andrew Dal Corso e Carlotta Maggiorana.Mercoledì 29 luglio e giovedì 30, arriveranno a Pescara, da ogni parte d’Italia, circa 150 tra ragazzi e ragazze, selezionati dallo staff della “Claudio Marastoni” nei mesi scorsi, i quali disputeranno la prefinale nazionale nelle due serate di spettacolo in programma nel piazzale antistante l’auditorium Flaiano.

I migliori 30 mister e le migliori 30 miss si contenderanno il titolo nella serata conclusiva di sabato 1 agosto allo Stadio del Mare.