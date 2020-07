Netflix, rinuncia alla serie “If Only” dopo la censura delle autorità turche per la presenza di un personaggio gay

In Turchia Netflix ha annunciato la cancellazione della serie tv originale If Only. Il motivo? La trama dello show, prodotto da Ay Yapim, conteneva al suo interno un personaggio omosessuale, un aspetto che ha innescato l’opposizione del governo turco reggente, rappresentato dal presidente Recep Tayyip Erdogan.

If Only è la storia di Reyhan, infelice del rapporto matrimoniale con Nadir, che conosce fin da quando è stato circoinciso, e con il quale ha avuto 2 gemelli per colpa di un “preservativo bucato”. Dopo aver visionato i copioni, le autorità hanno dunque negato il permesso di procedere con le riprese, provocando la reazione di Netflix, che ha annullato la produzione dello show – malgrado costi già sostenuti – pur di non cambiare la storia. Tuttavia, l’azienda streaming non ha rinunciato alla creazione di nuovi show in Turchia.

Bandire, proibire, condannare l’omosessualità fa ribrezzo in ogni parte del mondo, così come discriminare qualcuno per qualsiasi tipologia di ragione (razza, colore, peso, ecc ecc). Pensare che questo possa avvenire in un paese che fa parte dell’Europa e più volte ha chiesto di entrare nell’Unione Europea, fa orrore. Chissà che paese raccontano le soap turche che impazzano sulle nostre tv.

Una vicenda che fa riflettere sulla censura che ancora incombe in Turchia, a dispetto di serie apparentemente moderne e “occidentalizzanti”, seppur impregnate di valori tradizionali, come quelle distribuite negli ultimi anni da Canale 5. Una controversia che ha già limitato e limiterà ancora di più Netflix.