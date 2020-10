Morgan sindaco di Milano: la proposta di Vittorio Sgarbi

“Sono intenzionato a candidare a Milano Morgan, il cantante, glielo ho detto ieri. Lui mi ha detto che preferirebbe Milano a Napoli, dove ancora so chi ci sarà come candidato”. Il critico Vittorio Sgarbi, deputato, sindaco di Sutri e ora anche in corsa per la carica di sindaco della capitale annuncia di aver pensato proprio a Marco Castoldi, in arte Morgan, come candidato a diventare primo cittadino di Milano.

GUARDA: Morgan: “Durante la quarantena mi sono lavato solo due volte” (VIDEO)

L’annuncio è stato fatto in diretta radio nella trasmissione Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, ove racconta anche che “a Roma pare che Salvini abbia dato apprezzamento alla mia candidatura, vedremo”. Pensa di riuscire a diventare sindaco?, gli viene chiesto ancora. E lui: “Io mi candido per fare il sindaco, dopo di che è già avvenuto, in Sicilia e a Milano, che poi negoziando sia diventato assessore”.