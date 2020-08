Melanie C sarà a Milano, unica data italiana del suo tour europeo, nel 2021

Melanie C è pronta a rilasciare il nuovo e omonimo disco in uscita il 2 ottobre 2020 e anticipato dai singoli ‘Who I Am’, ‘Blame It On Me’ e ‘In And Out Of Love‘.

Il nuovo album di Sporty Spice è un viaggio di introspezione, crescita e accettazione. Caratteristiche che si riflettono nella scelta dei collaboratori sul progetto, che vanno da Nadia Rose e Shur ai remix di artisti del calibro di Joe Goddard.

Il tour europeo, atteso per il 2021, farà tappa anche nel nostro paese sabato 8 maggio 2021 ai Magazzini Generali di Milano per una serata unica.

Come artista solista, Melanie C ha pubblicato in totale sette album tra il 1999 e il 2016, realizzando oltre 3 milioni di album venduti, numerosi singoli al numero #1 e sei top 10, tra cui i successi iconici ‘I Turn To You’ e ‘Never be the Same Again’ con Lisa ‘Left Eye’ Lopez. Inoltre, è l’unica artista al mondo ad aver ottenuto la #1 nelle chart inglesi sia come artista solista che come duo, quartetto e quintetto.

I biglietti per il concerto milanese saranno in prevendita esclusiva per gli iscritti My Live Nation dalle ore 10.00 di giovedì 27 agosto 2020 e su ticketmaster.it, ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati dalle ore 10:00 di venerdì 28 agosto 2020.