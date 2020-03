Mediaset sospende Domenica Live, Verissimo e Chiambretti

Mediaset ha deciso di sospendere momentaneamente alcuni programmi d’intrattenimento della rete per garantire un’informazione costante e completa sulla più stretta attualità e sull’emergenza Coronavirus.

L’azienda ha deciso quindi di sospendere, solo per questa fase, programmi come #CR4 – La Repubblica delle Donne, Domenica Live e Verissimo per rafforzare le testate dedicate all’attualità in diretta. Contemporaneamente, i programmi di infotainment che rimarranno in onda, da Mattino Cinque a Pomeriggio Cinque, si orienteranno sempre di più sui temi legati alla cronaca e alla stretta attualità.

In questo quadro di massimo impegno informativo, Rete 4 si distinguerà offrendo al suo pubblico sette prime serate su sette di attualità in diretta. I consueti programmi di approfondimento della rete copriranno l’intera settimana, assicurando ai telespettatori un’informazione approfondita e completa.