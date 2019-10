Malgioglio: “Amo Channing Tatum, potrei essere la sua serva, schiava o anche badante ma…”

Cristiano Malgioglio ha rilasciato una bellissima intervista al settimanale Chi dove ha parlato dell’età che passa, della depressione e dei suoi tanti viaggi che fa all’estero.

D. Per quale donna, ipoteticamente, farebbe una follia?

R. «La follia la farei per Jennifer Lopez, ho anche tatuato il suo nome sulla gamba. Ma trovo la Bellucci sensualissima, una vera diva. E comunque ho sognato che vincerà un Oscar».

D. E fra gli uomini, per chi farebbe una follia?

R. «Per Channing Tatum, l’uomo più bello del mondo, per lui potrei essere la sua serva, la sua schiava, la sua badante, quando lo vedo mi fa ribollire il sangue, questo è l’uomo che avrei voluto un giorno trovare nella mia vita».

D. È vero che ha un amore in Turchia? Proprio in questo momento?

R. «Si prendono sbandate continue, lo vedo quando vado a Istanbul, ma non è una storia da matrimonio. L’ho conosciuto in Germania, sa come è successo? Ero in un negozio di scarpe, ho notato un ragazzo che mi guardava e, allora, gli ho chiesto l’indicazione di una moschea. Mi ha voluto accompagnare personalmente»D

D. Per due volte nella sua vita è stato sfiorato dalla depressione, come ha fatto a uscirne?

R. «Senza medicine, ma con la musica. Sono una persona allegra e spensierata, non potevo essere colpito dalla depressione. Se sono triste mi metto un paio di scarpe con il tacco, indosso una vestaglia, metto su una canzone di Celia Cruz e incomincio a ballare da solo».

