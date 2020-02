LoStessoBacio: San Valentino in 13 città italiane per dire NO alle discriminazione LGBTI

In 13 città d’Italia l’iniziativa #LoStessoBacio celebra per l’ottavo anno l’amore per lesbiche e gay in occasione della festa degli innamorati di San Valentino dal 14 febbraio saranno distribuiti Baci Perugina e cartoline per dimostrare che l’amore è di tutti, incluse coppie gay e coppie lesbiche.

A tre anni dall’approvazione delle unioni civili saremo presenti in 15 città, per ribadire l’importanza della visibilità delle coppie lesbiche e gay.

“Purtroppo nonostante la legge sulle unioni civili, molte coppie sono ancora costrette a nascondersi per non subire discriminazioni. Con questo evento vogliamo ribadire che l’amore non fa distinzioni. – dichiara Fabrizio Marrazzo, portavoce del Gay Center – Quest’anno siamo alla ottava edizione della iniziativa e ringraziamo la Perugina che è sempre stata al nostro fianco e le associazioni ed i volontari e le volontarie di Gay Center, Arcigay Roma, Arcigay Latina, Arcigay Teramo, Arci Rieti, Arcigay Castelli Romani, Arcigay Chieti, Arcigay Molise, Mazi Pescara, Indiegesta, Esedomani Terni, Per un Arcigay Anche a Rieti, Arcigay L’Aquila, Per un Arcigay Anche a Frosinone, L’Altro Circolo Viterbo”.