“L’omosessualità porta alla morte. Dopo i vaccini si diventa gay”: frasi shock dichiarate dall’ex dei M5S al Municipio di Roma

“L’omosessualità porta alla morte”, “va capito perché sia stata tolta dalle malattie mentali”, “dopo i vaccini si diventa omosessuali”, “ma anche dopo abusi e violenze” dichiarazione di QuaresIma, consigliere del Gruppo Misto, ex Movimento 5 Stelle al Municipio XII di Roma durante il consiglio in diretta online di ieri.

“È pura follia estiva, queste frasi dimostrano quanto sia necessario insistere e integrare la legge contro l’omofobia, che con il “Salva Opinioni Omofobe di Costa” frasi di questo tipo resteranno impunite- dichiara Fabrizio Marrazzo, Portavoce Gay Center – Queste non sono opinioni, ma vere e proprie discriminazioni, al pari di come se si stesse discriminando qualcuno per il colore della sua pelle o per la fede religiosa, frasi che per queste casistiche sarebbero reato invece verso le persone Lesbiche, Gay, Bisex e Trans (LGBT), non sono reato oggi e se venisse approvata la legge sarebbero pure una libera espressione delle idee”.

Continua Marrazzo: ” Quanto accaduto ieri dimostra l’importanza di emendare la legge contro l’omotransfobia almeno limitando le espressioni che vedono gli LGBT come malati o inferiori, pertanto facciamo appello alle forze politiche di maggioranza.”