Lizzano, parroco organizza veglia di preghiera contro la legge sull’omotransfobia: interviene il sindaco con la polizia (VIDEO)

Ci troviamo a Lizzano, in Puglia, dove il parroco della Chiesa di San Nicola, Don Giuseppe Zito, ha invitato i fedeli ad un incontro di preghiera per pregare contro la legge che vorrebbe fermare e proteggere le persone LGBTQ+ discriminate in Italia.

LEGGI: Veglia contro l’omofobia in chiesa con l’approvazione del parroco: è successo a Bologna

A dare la notizia via social è stata Francesca Cavallo che scrive: “Si potrebbe pregare per le tantissime famiglie in difficoltà a causa della gigantesca crisi. Per le vite spezzate dei migranti in fuga da guerre e povertà. Oppure per le tantissime donne e bambini che vivono situazioni di gravissima violenza domestica, e che – a causa del decreto Pillon – spesso non riescono a sfuggire all’abuso anche quando riescono a trovare il coraggio di denunciare e invece no. Don Giuseppe vuole che i suoi parrocchiani, i miei compaesani, preghino CONTRO la legge che vorrebbe proteggere persone come me, lesbiche, omosessuali, transessuali, dalle aggressioni di chi pensa che non meritiamo rispetto”.

GUARDA: Alberto Maggi: “Ai gay la Chiesa dovrebbe solo chiedere perdono”. Parole di fuoco sull’intervento dei vescovi contro la legge sull’omofobia

Oggi pomeriggio mi hanno segnalato che il parroco della Chiesa “San Nicola” del mio paese, Lizzano, aveva organizzato una veglia di preghiera contro il DDL sull’omotransfobia. Ho scritto un post sulla cosa, lo trovate qui (https://www.facebook.com/510017700/posts/10157779942982701/?d=n).In risposta al post, alcuni ragazzi hanno deciso di radunarsi davanti alla Chiesa con alcune bandiere arcobaleno. Saremo stati una quindicina di persone.Il parroco ha chiamato i carabinieri che hanno iniziato a chiedere i documenti a tutti, spaventando i ragazzi più piccoli che – comunque – sono rimasti. Ho scritto su Facebook cosa stava succedendo e sono arrivate altre persone per farsi identificare anche loro.Ho telefonato alla sindaca Antonietta D’Oria per informarla della situazione e quello che vedete qui sotto è il suo intervento. Ha ricordato ai carabinieri che l’Italia è uno stato aconfessionale. E gli ha chiesto di identificare anche quelli che sono dentro. I carabinieri non lo hanno fatto, ma si sono allontanati. Pubblicato da Francesca Cavallo su Martedì 14 luglio 2020

Che continua: “Non basta essere cresciuti sentendoci dire che non eravamo ‘normali’. Che non basta aver avuto paura e averne ancora tutte le volte che dobbiamo dire a qualcuno che siamo gay.Che non basta non avere pari diritti. Che non basta essere stati privati di quei momenti di amore adolescenziale entusiasta, sfacciato e senza paura. Perché sapevamo che ci avrebbero gridato ‘ricchiò’. Che ci avrebbero detto ‘sta lesbica di merda’.A Don Giuseppe evidentemente piace che la gente possa continuare a odiarci e a esprimerci disprezzo apertamente.È una bella motivazione per una veglia di preghiera, l’odio.Complimenti”.