Liam Payne debutta con il suo primo album “LP1” (AUDIO)

‘LP1’, l’album d’esordio di Liam Payn, è pubblicato il 6 dicembre su etichetta Capitol Records. Il disco contiene i singoli già usciti: ‘Strip That Down’ con Quavo, che ha venduto 11,5 milioni di copie in tutto il mondo e conta oltre 1,8 miliardi di streaming, ‘Polaroid’ che ha venduto due milioni di copie e l’ultimo singolo ‘Stack It Up’ interpretato in collaborazione con il rap americano A Boogie wit da Hoodie.

Sono inclusi nell’album anche ‘Bedroom Floor’, ‘Get Low’, ‘Familiar’ con J Balvin e ‘For You’, brano cantato insieme a Rita Ora e che è stato inserito nella colonna sonora ufficiale di ‘Fifty Shades Freed’ e ha trascorso 17 settimane nella classifica britannica.

“LP1” è stato registrato tra Londra, New York e Los Angeles e ha il caratteristico suono urban pop che rende riconoscibile la musica di Liam. Hanno collaborato al disco Ed Sheeran, Ryan Tedder, Zedd, Jonas Blue, Steve Mac, Joe London, e The Monsters and the Strangerz.

“Sono così eccitato di pubblicare il mio album di debutto a dicembre! Ho vissuto così tante esperienze incredibili in questi ultimi anni che mi hanno ispirato nella realizzazione del disco – è stato un vero e proprio lavoro d’amore. In studio ho collaborato con persone incredibilmente talentuose per produrre un album che mi rappresenta veramente e di cui sono molto orgoglioso.”

GUARDA: Liam Payne sexy e in intimo per Hugo Boss: Foto, video e Backstage (HOT)

Liam ha venduto più di 18 milioni di singoli e ha superato i 3.7 miliardi di stream, in soli due anni, come artista solista da quando ha lasciato i One Direction.

‘LP1’ tracklist: