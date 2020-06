Le coppie gay hanno da insegnare a quelle etero: lo dice uno studio

C’è un aspetto su cui, sicuramente, le coppie gay hanno qualcosa da insegnare a quelle etero: è la gestione dei conflitti che, in media, secondo diversi studi, riescono a risolvere in modo più costruttivo e con meno ostilità.

Ecco i metodi che, in base a diverse ricerche selezionate dal New York Times, le coppie omosessuali utilizzano per superare i contrasti.

Uno studio ha confrontato 40 coppie dello stesso sesso con altrettante coppie gay nel corso di 12 anni: i risultati hanno suggerito che nelle unioni omosessuali si tende ad essere più positivi quando si manifesta un disaccordo.

“Le coppie gay sono più garbate quando si tratta di sollevare i problemi, stanno molto meno sulla difensiva e usano più spesso l’umorismo”, ha dichiarato John Gottman, autore principale dello studio e co-fondatore del Gottman Institute, un’organizzazione che fornisce risorse per aiutare le coppie a rafforzare le relazioni. “Queste sono le grandi differenze“.

“Le unioni omosessuali che abbiamo studiato cercavano di pareggiare i poteri – ha detto – E se i membri di una coppia gay non sono d’accordo, è più probabile che ascoltino il punto di vista dell’altro“. Nelle coppie omosessuali non c’è la pressione dei ruoli sociali tradizionali di genere che definiscono quali compiti ciascun membro dovrebbe svolgere: questo consente loro di gestire meglio le proprie dinamiche. Nelle coppie etero, i ricercatori hanno riscontrato un maggior squilibrio di potere tra i membri rispetto alle coppie dello stesso sesso, come ha dichiarato John Gottman. Lo studio del Gottman Institute del 2019, che ha valutato oltre 40 mila coppie in tutto il mondo, ha scoperto che quelle dello stesso sesso condividono più intimità e amicizia.