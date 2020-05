La Rai sta lavorando a “Noi”, il remake italiano di “This Is Us”, la serie più seguita degli USA che parla di drammi familiari (VIDEO)

In un interessante pezzo pubblicato da Deadline, con un update sulle produzioni di Gomorra e altre serie prodotte da Cattleya, Riccardo Tozzi, il presidente della compagnia, ha svelato un interessante dettaglio: “Later in the year, Cattleya will also go into production on the Italian remake of hit U.S. series This Is Us. Rai is behind the Italian update of the NBC smash, which currently has the working title Noi”.

È in lavorazione un remake italiano di This Is Us, la fortunata serie con Milo Ventimiglia e Mandy Moore. Il titolo di lavorazione è “Noi” e dovrebbe andare in onda sulla Rai.

Quindi la produzione del remake dovrebbe iniziare, pandemia permettendo, quest’anno. This Is Us narra la storia della famiglia Pearson attraverso diverse timeline: presente, passato e futuro.

È una storia d’amore, di famiglia, di vita. Lo show è un incredibile successo negli USA ed è stato candidato più volte a premi prestigiosi come i Golden Globe e gli Emmy Awards. La quarta stagione, che si è conclusa da poco negli USA, è stata acclamata dalla critica ed h confermato il grande potere della storia sul suo pubblico. This Is Us è stato rinnovato da NBC fino alla stagione sei.