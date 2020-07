Jessica Mazzoli mette all’asta la prima lettera d’amore ricevuta da Morgan quando erano ad X Factor: la lettera

Jessica Mazzoli, ex compagna di Morgan, ha deciso di mettere all’asta una lettera d’amore, la prima, che il cantante le ha scritto quando si fidanzarono durante il talent show X Factor.

LA STORIA D’AMORE NATA DURANTE X FACTOR: “Lui si è invaghito ad X Factor. Mi ha inseguito nei camerini, ero appena stata eliminata dalla semifinale, e mi ha detto: ‘Ti amo, voglio passare la mia vita con te’. Questo è stato l’inizio […] Per un periodo le cose andavano benissimo, altrimenti non avrei deciso di farci una figlia”.

POI LA FINE DELLA STORIA SPIEGATA DA JESSICA:

“Quando Lara aveva 7 mesi mi sono presentata in tribunale per affido esclusivo. Lui tanto non la vedeva mai. Poi sono venuta a scoprire che faceva un disco con Asia Argento, che poi per promuoverlo si baciavano in tv. – ha continuato Jessica Mazzoli – Io mi sentivo con Asia in privato e lei faceva la solidale con me, visto che c’era passata da quella situazione. Io mi aspettavo che mi potesse dare dei consigli. Lei invece ha contribuito a questa cosa per i suoi scopi e interesse personali. Però vabbè, sti cavoli di Asia. Qui lo str**zo era lui”.

E ANCORA: “Una volta è venuto da noi in Sardegna, poi è andato via senza salutare la figlia. Io non so cosa c’ha questo signore. Ma sapete quante foto e video gli mando? Io anche quando vado a Milano lo avviso e lui mi risponde ‘non ci sono dovevi avvisarmi prima’. Altre volte nemmeno mi risponde. Mi sembra un uomo che non prova più sentimenti. Un uomo che non ha più sentimenti. Non so cosa gli è scaturito nel cervello. Forse rosica del fatto che sono l’unica donna della sua vita che non è mai tornata da lui. Perché tutte le sue ex sono tornate. Io con lui ero fuori dal mondo. Non potevo avere amici, non potevamo invitare nessuno a casa nostra. Adesso invece esco, ho amicizie, parlo con tutti. Ma alla fine in quella situazione c’ero finita da sola. Lui in tv da Barbara ha detto che vorrebbe dei rapporti con mia figlia. E poi non mi risponde al telefono? Poi ha detto che a Natale stava male. Pensa che a Natale gli volevo pagare il viaggio per vedere la bimba. Meglio che sto zitta, per lui esiste il Dio denaro. Io non voglio fargli fare figure di mer**, io sto solo dicendo la verità su me, lui, Asia, la nuova ragazza e quello che è successo.”

Così la decisione di mettere all’asta la prima lettera d’amore che Morgan le ha scritto…