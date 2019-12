Jason Derulo censurato su Instagram per uno scatto che lascia poco spazio all’immaginazione: “Non posso far niente contro le mie dimensioni…” LA FOTO

“Non posso far niente contro le mie dimensioni...”. Così, con un pizzico di ironia, Jason Derulo si “difende” sui social dopo la decisione presa dalla piattaforma Instagram di rimuovere un suo scatto in cui, sotto al costume da bagno, era particolarmente evidente un “rigonfiamento”. Stando alle direttive social la foto avrebbe violato le linee guida in tema di “nudità e/o attività sessuale”.

La foto risale a qualche giorno fa, quando il cantante e ballerino si trovava in Indonesia. Nello scatto Derulo sfoggia i suoi addominali scolpiti, bicipiti sporgenti e le sue cosce toniche, vantandosi delle dimensioni della sua virilità quando i fan gli chiedono cosa si nasconda sotto il costume. Ai curiosi Jason risponde così: “Un’anaconda”, riferendosi a uno dei più grandi serpenti del mondo.

Questa non è la prima volta che Derulo suscita scalpore per le sue provocazioni. Recentemente ha chiesto la legalizzazione della marijuana poiché la droga può essere “davvero utile” per coloro che soffrono di gravi dolori.

