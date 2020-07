“In and Out of Love” è il nuovo singolo di Melanie C (VIDEO)

Arriva “In and out of love”, il nuovo singolo di Melanie C che anticipa l’uscita del suo nuovo disco da solista. Ad annunciarlo è stata la stessa cantante via social dove ha condiviso la cover del singolo ed il video.

Nel disco ci saranno anche altri brani già usciti di Melanie come “Blame It On Me“, “Who I Am” e “High Heels“. Sotto i link per vedere i video.

