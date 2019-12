Il Pd vorrebbe sostituire la parola “famiglia” con “rete formale e informale della persona”: è una fakenews

Il Partito Democratico propone la cancellazione della parola “gamiglia” con “rete formale e informale della persona”. Questa pare sia la fake news del giorno diffusa online…

I dem del Friuli-Venezia Giulia hanno presentato degli emendamenti per rimuovere il termine “famiglia” dalla riforma sanitaria che sta per essere approvata. Il gruppo ha commentato dicento che si trattava “di un allargamento delle tutele in ambito sanitario“, posto che “le reti prevedono la famiglia come nucleo centrale”. Per allargare le tutele anche agli esterni, compagni, amanti, amici. Che però familiari non sono. E dunque potrebbero esserci anche delle novità in salsa rossa: “padre di famiglia” dovrebbe essere sostituito da “Genitore 1 della rete formale e informale della persona”.

Il governatore leghista Massimiliano Fedriga ha cosi commentato: “Il Pd vuole eliminare il concetto di famiglia. Ci credete??? Nella riforma sanitaria che stiamo approvando in Friuli Venezia Giulia abbiamo inserito la centralità della famiglia. Questa è la sinistra! E poi ci raccontano che non vogliono attaccare la famiglia…”. Nell’emendamento si legge: “Al comma 2 dell’art. 8 le parole “famiglia” sono sostituite dalle seguenti ‘rete formale e informale della persona‘”.

Duro l’attacco anche da parte di Matteo Salvini: “Pazzesco! Nella riforma sanitaria che il governo della Lega in Friuli Venezia Giulia sta approvando è stato inserito il riferimento alla centralità della famiglia. Il Pd che cosa fa? Vorrebbe togliere la parola famiglia e chiamarla rete formale e informale della persona“. Il leader della Lega ha poi proseguito: “Ma vergognatevi! Grazie al nostro governatore Massimiliano Fedriga e ai nostri consiglieri che impediscono la svendita dei valori fondanti della nostra civiltà. È solo buonsenso!”.

— Matteo Salvini (@matteosalvinimi) December 5, 2019

Non è mancata l’ironia sul web. “Il Pd presenta emendamenti per sostituire la parola ‘famiglia’ con ‘rete formale e informale della persona’. Io, invece, proporrei di sostituire la parola ‘Voto” con “A chiunque ma non al Pd”, scrive un utente.