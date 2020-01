I SINGLE sono più felici delle coppie, lo dice la scienza

Vivere da single significa vivere meglio e adesso a dirlo è la scienza. Sono molte le ricerche che hanno provato a dimostrare che vivere senza un partner ha i suoi vantaggi; l’ultima in ordine di tempo è quella condotta dalla Dottoressa Bella DePaulo per l’Università della California.

LEGGI: Lo shopping è terapeutico, riduce lo stress, migliora l’autostima e fa dimagrire e a dirlo è la scienza!

Secondo i risultati di questo studio, i single sono più soddisfatti al lavoro, hanno una vita sociale più attiva e riescono a gestire meglio le relazioni personali con familiari, amici e colleghi. I dati parlano chiaro: ormai i single sono in netto aumento in tutti i paesi e nei prossimi 4 anni si prevede una crescita del 20%, soprattutto nelle metropoli. In Italia, secondo i dati Istat, i single sono 7 milioni, dei quali la maggior parte donne. In vista di queste prospettive, conviene dunque capire quali sono i vantaggi dell’essere single.

LEGGI: Vuoi vivere meglio e più a lungo? Mangia cioccolato, a dirlo è la scienza

Lo studio californiano è stato condotto su 814 persone tra single e sposati/impegnati: dai risultati emerge che i primi sono più motivati e appagati rispetto ai secondi, riescono a raggiungere i propri obiettivi più velocemente e hanno rapporti migliori con parenti, amici e colleghi, anche perché riescono a gestire più facilmente ansia e stress. Le persone che vivono una relazione, invece, tenderebbero a essere più asociali e a chiudersi nel proprio nucleo familiare, trascurando così i rapporti interpersonali con altre persone.

Ovviamente i ricercatori non vogliono consigliare quale dei due tipi di vita sia il migliore, anzi, semmai il suggerimento è quello di trovare lo stile di vita che ci rende più felici, in quanto oggi tutti possono scegliere la propria strada, senza un percorso già scritto come accadeva in passato.