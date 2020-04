I 10 migliori film (da vedere) della settimana…

Alberto Armatore, esperto di cinema e tv, meglio noto come l’Educatore Influencer, ci presenta la classifica settimanale dei film più seguiti su Netflix. Buona visione!

GUARDA: I 10 migliori film Netflix della settimana (VIDEO)

10) Insospettabili sospetti: una commedia di Zach Braff, 2017 voto web 3.1/5. Quando perdono la pensione a causa dell’azienda per la quale lavoravano, tre amici di vecchia data, Willie, Joe e Al, decidono di rapinare una banca nel disperato tentativo di portare avanti le loro famiglie. Ma faranno i conti con i loro acciacchi.

9) Il rito: film horror di Mikael Hafstrom, 2011 voto web 4.1/5. Il giovane Michael Kovak è quotidianamente a contatto con la morte, aiutando il padre nell’impresa funebre di famiglia. Per fuggire da quella realtà e ottenere un’educazione gratuita, entra in seminario, pur senza una vera e propria vocazione. La sua fede vacilla ulteriormente quando amministra l’estrema unzione ad una giovane vittima di un incidente stradale.

8) La legge della notte: film giallo/drammatico di Ben Haffleck, 2017 voto web 3.8/5. Durante il proibizionismo americano il veterano della Prima Guerra Mondiale Joe Coughlin, figlio del capo della polizia di Boston, rifiuta il genitore e decide di dedicare la propria vita al contrabbando di alcol.

7) End of justice: film drammatico di Dan Gilroy, 2017 voto web 3.8/5. Roman, avvocato idealista, viene reclutato per unirsi a uno studio legale guidato da George Pierce, ambizioso giurista senza molti scrupoli. L’attivismo sociale del giovane viene presto messa alla prova.

6) Lights out: film horror di David Sandberg, 2016 voto web 4.1/5. Rebecca, sin da bambina, non è mai stata sicura di cosa fosse reale quando si spegnevano le luci. Ora suo fratello più piccolo, Martin, sta vivendo gli stessi eventi terrificanti che in passato avevano messo a dura prova la sua salute mentale.

5) Il sommelier: film drammatico targato Netflix di Prentice Penny, 2020 voto web 3/5. Spinto dalla passione per l’enologia, Elijah si iscrive a un corso per diventare maestro sommelier, un titolo prestigioso concesso solo ai pochi in grado di superare un esame notoriamente difficoltoso. Questo sogno si scontra però con le aspettative di suo padre Louis (Courtney B. Vance), il quale con insistenza lo vuole a capo della loro celebre griglieria di Memphis.

4) Extinction: film thriller di Ben Young, 2020 voto web 2.5/5. La qualità di vita di un uomo inizia a scricchiolare a causa di ricorrenti incubi su una forza distruttiva sconosciuta. Presto si trova a salvare moglie e figlie dagli extraterrestri, intenti a distruggere la Terra.

3) The place: film drammatico di Paolo Genovese, 2017 voto web 3.8/5. Un gruppo apparentemente casuale di estranei entra in contatto con una figura misteriosa che si crede possegga il potere di concedere qualsiasi desiderio in cambio del quale si deve svolgere un compito assegnato.

2) Wonder Woman: film fantastico di Patty Jenkins, 2016 voto web 4.1/5. Un pilota americano si schianta sulle rive dell’isola sulla quale Diana è cresciuta e le racconta di una terribile guerra nel mondo esterno. La principessa decide di lasciare la propria casa e combattere per porre fine al conflitto.

1) Julieta: film drammatico di Pedro Almodovar, 2015 voto web 4/5. Julieta vive a Madrid con la figlia Antía. Entrambe soffrono in silenzio a causa di un tragico lutto, ma a volte il dolore non unisce le persone, anzi, finisce per dividerle.

FILM CONSIGLIATO: THE PLACE: innanzitutto abbiamo alla regia Paolo Genovese, regista di “Perfetti Sconosciuti”, un film ormai cult del nostro cinema. Protagonista un bravissimo Valerio Mastrandrea, che interpreta una figura enigmatica a metà tra uno strozzino ed un angelo, disposto a dare tutto ciò che desideri in cambio, però, che poi tu un giorno restituisca il favore. E non sarà sempre facile restituirlo. E’ un film che fa ragionare sull’importanza dei nostri desideri, ed anche sui doveri che i nostri desideri impongono. Il tutto, in pieno stile Genovese, si svolge in un baretto di Roma, che ha come cameriera una romanissima Sabrina Ferilli, al contrario molto semplice e verace: forse l’unica persona in grado di comunicare con quel mezzo angelo e mezzo strozzino. La domanda che ci pone questo film è: cosa saresti disposto a fare per ottenere ciò che vuoi?