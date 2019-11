Gossip Girl, arriva il reboot che parlerà di social, minoranze e “contenuti Queer”

L’annuncio ufficiale è arrivato lo scorso luglio: a ospitare la nuova serie di Gossip Girl, la piattaforma streaming HBO Max che esordisce a maggio negli Stati Uniti.

Lo showrunner del reboot Joshua Safran ha svelato le prime anticipazioni sui nuovi episodi. Safran ha promesso che la versione contemporanea di Gossip Girl rifletterà in maniera più attenta le varie realtà degli adolescenti newyorchesi e le diversità dei teenager di oggi. Ecco le parole di Joshua Safran:

“Non c’era molta rappresentatività [delle diversità] nella serie originale. Io ero l’unico autore gay credo per tutta la mia esperienza [nella serie]. Anche ripensando ai tempi in cui ero io a frequentare una scuola privata di New York negli anni Novanta, la scuola non era necessariamente ciò che si vedeva in Gossip Girl. Per questo motivo, stavolta, i protagonisti sono non-bianchi. C’è molto contenuto queer in questa serie: [il reboot] affronta molto il modo in cui il mondo è composto, da dove vengono dove ricchezza e privilegi, e come questi due elementi vengono vissuti. Ciò che posso dire è che c’è un colpo di scena, e tutta [la premessa della serie] è imperniata su questo colpo di scena”.

La serie nuova di Gossip Girl, ambientata nel 2020, potrebbe essere pronta già nel prossimo anno.

Il cast storico della serie, quello composto da Leighton Meester, Blake Lively e Ed Westwick, sarebbe già stato contattato in merito ad una possibile apparizione nei nuovi episodi. C’è chi tra di loro si è espresso in toni entusiastici come Chace Crawford, e chi è già stato confermato: si tratta di Kristen Bell, iconico volto di Veronica Mars e narratrice della serie originale. Bell torna prestare la voce di Gossip Girl nel reboot, che è ambientato nello stesso universo della serie originale, otto anni dopo rispetto alle avventure di Blair, Serena e dei loro amici.