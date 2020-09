GFVip 5, svelato il cast dei 20 concorrenti: LE FOTO

View this post on Instagram

Non lo definisco il mio ex, ma la persona che è stata uno dei più grandi amori della mia vita”. Così Myriam Catania parla di Luca Argentero, suo ex compagno con cui è stata per 12 anni. Oggi è mamma del piccolo Jaques e da pochi giorni si sa che l'attrice è di nuovo in dolce attesa. Con un'intervista a Vero è tornata a parlare del suo compagno, riservandogli parole di dolcezza:“Siamo stati insieme per dodici anni. Resterà per sempre nel mio cuore, gli voglio bene. Non ci sono stati tradimenti semplicemente il nostro rapporto si era trasformato e non c’era più amore". Nessun rancore da parte di Myriam Catania, che con Luca Argentenro ha condiviso tanto. Una storia segnata da una serenità di fondo che, tuttavia, dopo molto tempo ha subito importanti cambiamenti, davanti ai quali i due non hanno potuto far finta di nulla. Sebbene inizialmente avevano escluso ogni forma di rapporto, la Catania ha confessato come sia avvenuto anche questo cambiamento in lei: All’epoca scrissi che non saremmo mai più potuti diventare amici. Ma ogni tanto ci sentiamo per raccontarci le cose importanti che accadono nelle nostre vite Nell'intervista Myriam Catania riserva belle parole anche all'attuale compagno Quentin Kammermann, che sta per renderla madre per la seconda volta: “E' bello e molto istintivo. Caratterialmente è simile a me. E’ molto geloso, ma anch’io del resto lo sono. La gelosia è un segno d’amore”. In questo caso l'amore non è nato sul set, cosa che in qualche modo l'attrice cercava come elemento di normalizzazione. Quentin è un imprenditore, anche se, a causa di una certa ironia della sorte, è laureato in cinema, come lei stessa ha spiegato e tra i due c'è dunque una certa forma di affinità anche sotto questo punto di vista: “Ho sperato di non ritrovare l’amore sul set proprio perché sono gelosa […] Quentin però, ironia della sorte, anche se fa l’imprenditore è laureato in Cinema e ama il mio ambiente professionale. E io, d’altra parte, sono cresciuta in una famiglia in cui si parla sempre di cinema”. Voi? Che ne pensate? #GossipItaliaOfficial #LucaArgentero #MyriamCatania @GossipItaliaOfficial Fonte Fanpage.it