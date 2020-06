Feltri torna all’attacco: “Quest’estate non verrò al Sud, il mare è pieno di cacca e ci fanno la pipì”

L’ha fatto con i toni che ormai sono a noi tutti noti, si potrebbe dire sprezzanti verso tutto ciò che non abbia a che fare con la Lombardia. Infatti, ha spiegato che quest’estate resterà a Milano o comunque in Lombardia, non ama il mare, che ha definito un grande gabinetto a cielo aperto.

“Io rimango a Milano, in Lombardia, dove lavoro, guadagno e abito. Io non vado al mare, che è un ricettacolo di tutte le deiezioni del mondo – rimarca – È pieno di cacca e pipì. Poi mi piace moltissimo stare in questa città, mi offre tutto ciò di cui ho bisogno”.

I tanti meridionali si sono divertiti con le battute più originali, c’è poi chi gli ha risposto con la memorabile frase di un testo di Pino Daniele: “Chi tene ‘o mare s’accorge ‘e tutto chello che succede”