“Favolosa” è la nuova hit di Wanda Fisher (VIDEO)

“L’attesa del piacere è essa stessa il piacere” diceva il filosofo, drammaturgo e scrittore Gotthold Ephraim Lessing, nulla di più falso perché il bello deve ancora arrivare. E così, dopo mesi di intrepida suspense, tra rumors insistenti e gossip inconsistenti, la cantante italo-americana Wanda Fisher farà il suo grande ritorno con il nuovo singolo “Favolosa”, disponibile a partire oggi sulle piattaforme virtuali e nei migliori digital store.

GUARDA: Wanda Fisher: “Canterò dal mio balcone ‘Il mio Canto Libero’ per dedicarla a medici e infermieri impegnati nell’emergenza coronavirus”

Dalle collaborazioni con i migliori esponenti del panorama musicale italiano (Fabrizio De André, Mina, Adriano Celentano, Lucio Battisti e Cristiano Malgioglio, per citarne qualcuno) alla consacrazione come icona intramontabile della scena Eurodance degli anni ’90 (“Meteor Man”, “Chariot”, “Call me”,”Wuthering Heights” e “I Wanna Feel The Music” sono solo alcuni dei suoi più grandi successi di quell’epoca), passando per la fama a livello internazionale, Wanda Fisher è sicuramente uno dei volti artistici nazionali con un curriculum di tutto rispetto che ha continuamente attirato i riflettori su di sé e oggi più di ieri è pronta a riprendersi le luci della ribalta con il brano di prossima uscita dal titolo “Favolosa”.

Toni allegri e spensierati, una buona dose di ironia e sarcasmo che non guastano mai, la performer si mostra per la prima volta in una veste completamente inedita e si fa portavoce di un messaggio che ai giorni nostri sembrerebbe anacronistico, risultando, al contrario, fortemente attuale e di impatto. La Fisher, infatti, si sveste dei propri panni per indossare quelli di una “diva di Hollywood”, accattivante e sicura di sé, che fa sfoggio della sua femminilità senza filtri o misure. In breve, evitando gli inutili giri di parole, la cantante fa un autentico omaggio all’autostima, invitando il pubblico a lasciarsi alle spalle quell’infinità di pregiudizi e preconcetti che ci riportano indietro di quasi un secolo, e si conferma, ancora una volta, paladina indiscussa della comunità LGBT. Un inno, così potremmo chiamarlo, dedicato a chi decide di non cambiarsi e imparare a capirsi, a piacersi per ciò che è e per quello che possiede, sempre e comunque.

Il videoclip ufficiale, rilasciato contemporaneamente alla traccia audio e in anteprima su TgCom24, è stato già girato il mese scorso ed è ambientato nella bellissima Toscana dove, in un clima di energia pura e divertimento contagiosi, la protagonista si lancia in balli sfrenati circondata da tanta bella gente. Le riprese sono state realizzate da Ilaria Verona (35mmvideoproduction) e all’interno del cast fanno la loro comparsa numerosi volti noti dello showbiz nostrano, tra cui L’Irriverente scrittore ed editore Simone Di Matteo, meglio noto come il “Giustiziere dei Vip”, l’ex gieffino Matteo Alessandroni, il ballerino e coreografo Filip Simaz, Riccardo Remedi Dj con lo staff del locale gay toscano Mama Mia, dalla cui colonna sonora la traccia prende ispirazione, Daniele Pompili, Sgrodolina e Alfio Bichi. Per quanto riguarda “Favolosa”, invece, è stato prodotta, arrangiata e mixata da Giovanni Cocco (Cv Music Label)e edita da “Farfallina” per CV Music Label.

Insomma, “ascoltarsi, accettarsi, amarsi”, è questo il messaggio, e nell’attesa di poter ballare sulle note di quella che sembra essere a tutti gli effetti già una hit a dir poco promettente, facciamo a Wanda Fisher i nostri migliori auguri per la sua nuova avventura!!!

Ecco a voi il link alla clip ufficiale: