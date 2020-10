“Exotic Diorama”, l’album di Dolche che tratta tematiche che vanno da quelle LGBTQ+ alla violenza di genere e sulle donne

E’ uscito “EXOTIC DIORAMA”, il nuovo album di inediti della cantautrice e polistrumentista italo-francese DOLCHE, all’anagrafe Christine Herin.

“Exotic Diorama”, scritto e realizzato tra New York, Roma, Beirut e Visby, è un disco speciale che tratta importanti tematiche: da quella LGBTQ+ alla violenza di genere e sulle donne.

L’album si compone di 12 brani (più un intro strumentale e una rivisitazione di “Psycho Killer”, cover della celebre canzone dei Talking Heads) in lingua inglese, francese e italiano che accompagnano l’ascoltatore verso un intenso viaggio emotivo, una totale immersione tra suoni e atmosfere differenti.

Ogni brano, come nei diorami del museo del National Museum of Natural History di New York, crea un mondo a sé (da qui deriva il titolo dell’album).

“Exotic Diorama” è frutto di un intenso lavoro di ricerca che unisce un’ampia varietà di strumenti arrangiati e suonati quasi tutti da Dolche (chitarra, basso, il pianoforte, le percussioni, l’armonica, il kazoo, la fisarmonica e l’organo). Alla sua realizzazione hanno collaborato vincitori di numerosi Grammy Awards come l’Audio Engineer Al Schmitt (Capitol Studios – LA), Noah Georgeson per il mix (LA), Emily Lazar per il mastering (The Lodge – NY) e professionisti di calibro internazionale come il Producer Tobias Froberg (Svezia), l’Audio Engineer Jad Rahbani (Rahbani Studios – Beirut).