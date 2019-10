Donna curiosa per spiare i vicini resta incastrata nelle inferriate: libera grazie ai vigili del fuoco!

La vicenda è accaduta in un quartiere molto popolato della cittadina de La Virginia, in Colombia, dove una donna, incuriosita dai litigi dei vicini è rimasta incastrata con la testa nelle inferriate ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberarla.

Certamente le immagini che hanno fatto il giro del mondo sono la giusta ricompensa per questa donna pettegola e smaniosa di origliare le conversazioni altrui!