Dalla Spagna arriva la serie sulla vita di Miguel Bosè

E’ in lavorazione in Spagna la serie dedicata al cantante e attore Miguel Bosè.

Prodotta da Shine Iberia con la collaborazione di Elefantec Global e Legacy Rock Entertainment, la serie su Miguel Bosè ripercorrerà la sua vita artistica, cominciati tra la Spagna e l’Italia a metà degli anni 70. Figlio dell’attrice Lucia Bosè e del torero Luis Miguel Gonzalez Lucas meglio conosciuto come Luis Miguel Dominguín, il cantante e attore ha avviato una cospicua carriera, imponendosi come artista a 360° e scalando le classifiche in diverse parti del mondo.

Nella vita di Bosè, coinvolto anche nella realizzazione della serie biopic, non sono mancati inoltre alcuni problemi, come la recente battaglia legale contro l’ex compagno Nacho Palau per la custodia dei loro quattro figli adottivi. Negli scorsi mesi, Bosè ha inoltre perso sua madre Lucia a causa del coronavirus, pandemia su cui si era mostrato scettico.