Coronavirus, Ronn Moss manda un messaggio d’amore all’Italia: “Siate forti” (VIDEO)

L’ex Ridge Forrester di ‘Beautiful‘, Ronn Moss, non ha mai nascosto il suo amore per l’Italia e, colpito dall’emergenza Coronavirus che ci sta sommergendo, ha deciso di mandare a SPYit.it un bellissimo videomessaggio.

Nel video l’attore, tanto amato dal pubblico italiano, ha voluto esternare tutta la sua vicinanza agli amici italiani e all’Italia, sua seconda casa.

Ronn Moss ed il CoronaVirus… Ronn Moss saluta gli amici italiani con un bellissimo messaggio inviato a SPYit.it "Andrà tutto bene"!<3 #IoRestoaCasa #CoronaVirus #RonnMoss Pubblicato da SPYit.it su Mercoledì 18 marzo 2020

MENTRE A “BEAUTIFUL”: Il Coronavirus ferma “Beautiful”: riprese sospese, è la prima volta in 33 anni e Brooke si mette in quarantena!

Ronn Moss è innamorato dell’Italia. Il colpo di fulmine è nato quando ha lavorato in un film prodotto dal marito di Mara Venier: “Tutto ha avuto inizio con il film prodotto da Nicola Carraro. È stato lui il primo a darmi la visione dell’Italia. Eravamo in Sicilia. Mi ha dato una visione dell’Italia che non conoscevo e mi sono innamorato della cultura italiana, del popolo italiano. Da anni ho una storia d’amore con questo Paese. Voglio fare una serie di concerti per restituire questo amore”.