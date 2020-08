Coco Chanel, buon compleanno ad una delle donne che ha cambiato il mondo della moda: LA STORIA

“La moda passa, lo stile resta”: a pronunciarla fu Coco Chanel, icona indiscussa della moda e dello stile, di cui ricorre il 137esimo anniversario dalla nascita.

L’infanzia trascorsa in povertà in un orfanotrofio non le impedì di cercare e di trovare il bello e di farlo scoprire al mondo.

La donna di Chanel era una donna energica, dinamica, indipendente e lei l’aiutò in questo cammino liberandola da corsetti e crinoline che ne impedivano i movimenti.

Per lei eleganza andava a braccetto con praticità, per questo aggiunse le famose catene alla borsa matelassé, uno degli accessori più amati e… copiati! Simboli del suo stile la camelia, le due C intrecciate e il celebre profumo, semplicemente N. 5, così chiamato perché… era la quinta essenza che aveva odorato.