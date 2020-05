Ciavarro e Incorvaia fingono di vedersi per la prima volta in diretta tv ma è una bugia: la rabbia di Barbara d’Urso (VIDEO)

E’ tutto pronto per l’incontro tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. La produzione di “Live – Non è la d’Urso” ha preparato tutto per riprendere il momento in cui la coppia si riunisce dopo mesi dall’ultima volta che si è salutata, quando Clizia è stata squalificata dal “GF Vip”. Anche la location non è stata lasciata al caso, si tratta di una bellissima spiaggia per avverare il sogno dei due innamorati. Ma non tutto va come dovrebbe. Poco prima di dare il via ai ragazzi per potersi riabbracciare, il volto di Barbara d’Urso si fa serio. “Mi dicono che già vi siete visti per fare insieme un servizio fotografico”, chiede la conduttrice tv ai due ragazzi.

L’imbarazzo della coppia è palpabile. Paolo Ciavarro ride, cerca di tergiversare. Il ragazzo si è spostato dal Lazio, dove risiede, alla Sicilia, dove vive Clizia, per questioni di lavoro. Ha dichiarato di aver fatto i 14 giorni di quarantena e non di non aver visto la sua metà. Barbara d’Urso allora rivolge la stessa domanda a Clizia che a quel punto confessa: “Paolo ha fatto la quarantena, poi il tampone. E allora ci siamo visti ieri“. Barbara d’Urso ha sgridato i ragazzi per la bugia detta, ma poi ha deciso in ogni caso di far riprendere l’incontro tra i due. Che obbligati a indossare guanti e mascherine, anche se già hanno avuto contatti, si sono riuniti sulla spiaggia a debita distanza di sicurezza.

