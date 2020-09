“Ciao Gender”, il programma radiofonico dedicato al mondo LGBTQ+

L’allegra brigata è pronta, dopo la pausa estiva, da Giovedì 1 Ottobre 2020 prende il via la quintastagione di “CIAO GENDER ” il programma radiofonico interamente dedicato al mondo gay, lesbico, bisex, transessuale, Intersex, Queer e Plus, in onda su Radio 3 Nework FM 91.7 (direttaonline dal sito www.radio3.net).

“Vogliamo essere strumento per raccontare le nostre e le vostre storie per immaginare unmondo nuovo. Siamo tante, tanti e tant*, da sempre lottiamo con orgoglio rivendicando lanostra esistenza. Siamo come i colori dell’arcobaleno, ognuno con le proprie sfumature.”

Doppio appuntamento. Il martedì “Casa Gender” con l’ attualità, approdimento, cultura,letteratura LGBT, editoria periodica, orientamento sessuale, arte, pellicole cinematografiche,interviste alle associazioni ed esponenti attivi per la comunità rainbow, infine salute eprevenzione. Il Giovedì invece “Tisana Gaya”, con gli eventi, lo spettacolo, musica, il mondodelle Drag Queen, concorsi e non mancheranno le interviste dove conosceremo artisti dellacomunità LGBTQ+ .

Confermati anche per questa edizione i conduttori Davidson Ciullo, PLAY DJ, Mardok, alle lorovoci si aggiungono anche Luca Locati Luciani, Mr WILD (AndreaBenocci). il Martedì, mentre , ilGiovedì Elenoir Lebon porterà un tocco glamour alla conduzione. Non potevano mancare SheilaDe Rose Drag Queen Toscana (rubrica “Mai dire Sheila”) Alfredo Polizzano (il libraio delprogramma, vi farà scoprire i grandi classici,le nuove uscite e le chicche della cultura dellacomunità rainbow , in un modo fresco e accattivante. In collegamento telefonico dalla sualibreria Fenice di Catania), Chiara Savoi (attrice ed insegnante di improvvisazione per”IMPROviamo”, pronta a giocare con Gaya Store), Bb (cura “il lato B” rubrica dedicata al mondobisessuale e le relazioni non monogame ), Boris con l’rriverente rubrica dal gusto gossip, ilgiornalista per il Tirreno Cesare Bonifacio Martinozzi (rainbow news) , ed infine La Zia Francy(esperta in cucina e pronta per darvi delle dritte anche a tavola).

Tante novità, a grande richiesta ritorna la rubrica in salsa lesbo. condotta da Sara Vanni, in piùin questa edizione la redazione s’arricchisce della presenza di due Drag Queen, una è GenderParisi la Draq Queen irriverente e scoppiettante pronta a rispondere alle lettere del cuore el’altra è la biondona formosa Ivana Tram che vi aspetta con la rubrica “Attaccati alla Tram”;parleremo di salute e in modo particolare delle malattie sessualmemte trasmissibili attraverso leillustrazioni di Damn ; il mondo degli eventi, delle unioni civili a cura del Wedding PlannerChristian Martorana, Roberto Civetta vi porterà nel mondo dell’arte dove conoscerete diversecuriosità con i suoi ospiti, ed infine si uniscono alla famiglia i ragazzi del gruppo *NERD LGBTItalia * (Stefano, Giovanni, Gabriele, Anxhel, Daniele, Alessandro e Mirko ), vi faranno scoprire ilmondo delle anime, manga, giochi da tavolo . Non mancheranno anche quest’anno l’amatissima e dispettosa Siri ,la solarità di Caroleta De LaMarketa con il suo “Oroscopa Meravigliao”, Mordicchio il re della musica a 45 giri e l’irriveremteMiss Piggy Vamp, il tutto condito da giochi, quizz, telefonate e incursioni di amici. Attesissima anche la chart esclusiva del mondo arcobaleno , per promuovere i temi dedicati almondo LGBTQ+, delle differenze, delle serate friendly e degli Ally da sempre in campo con lacomunità “rainbow”, quest’anno la gara musicale si ingrandisce con bel 30 hit. Il programma radiodonico nel 2019 ha ricevuto la nomina come “Miglior programma radio” ai “Diversity Media Awards”, un riconoscimento annuale che premia i personaggi e i contenutimedia che hanno contribuito a una rappresentazione valorizzante della diversità nelle areegenere e identità di genere, orientamento sessuale ed affettivo, etnia, età e generazioni,(dis)abilità.

Potete interagire con la redazione del programma CIAO GENDER scrivendo aredazioneciaogender@gmail.com , inviando un messaggio (anche utilizzando Whatsapp) al numero 3392560090 oppure scrivendo sulla pagina Facebook: ciaogender