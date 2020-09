Chiara Iezzi, dell’ex duo Paola & Chiara, a 47 anni stupisce i fan: “Sembri la figlia della Jolie. Per te il tempo va al contrario”

Chiara Iezzi è oramai un’attrice al 100% e si fa fatica quasi a ricordarla quando, insieme alla sorella Paola, cantava sui palchi più prestigiosi di mezzo mondo hit come “Vamos A Bailar“, “Viva el Amor” e “Festival“, solo per citarne alcune.

Dopo l’addio alla sorella Paola, oggi Chiara ha una nuova immagine e una nuova vita in cui può essere se stessa. Dalle pagine di Vanity Fair l’ex bionda del duo dichiarava di aver lasciato la musica e di non cantare più, oggi il suo interesse è sopratutto per la recitazione.

“Nella musica l’attenzione era tutta sull’ego, sulla personalità – aveva dichiarato a Vanity Fair – Per recitare devi cancellare te stessa ed è bellissimo entrare nelle vite degli altri. E’ bello non essere sempre te!”.

Ma ad attirare la nostra attenzione oggi non è la svolta artistica di Chiara ma il suo cambiamento fisico. Un fan ha così commentato uno scatto postato dall’artista sui social: “Sei come Benjamin Button. Adesso hai 16 anni?“, un altro scrive “15enne… Poesia di un’età che non ritorna“, “Sembri una figlia di Angelina Jolie…. Per te il tempo va al contrario“, scrive un altro. Centinaia i messaggi di complimenti alternati a quelli di stupore perché oggi, Chiara oggi ha 47 anni e ne dimostra almeno 20 in meno. Un cambiamento quello della ex cantante che non è passato inosservato agli amanti dei social e che lei stessa, dopo centinaia di commenti d’affetto, ha ringraziato i fan per i tanti complimenti: “Grazie a tutti ancora”.

E sul rapporto che la lega con la sorella Paola ha detto: “Io non ho messo fine a Paola e Chiara. E’ stato un processo lungo e complicato. Nelle separazioni ognuno ha la propria percezione, non ci sono torti né ragioni. Diciamo solo che io, sul piano artistico, avevo la necessità di esprimere cose di me stessa, come appunto una sensibilità diversa, più malinconica, e in quel contesto non potevo farlo, perché la nostra era musica allegra, che faceva divertire la gente”.

“Ogni tanto ci sentiamo. Sono contenta che lei abbia trovato soddisfazioni nella sua carriera da solista – ha concluso Chiara – Ed è importante che resti uno spirito di sorellanza tra di noi”.