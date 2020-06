I Black Eyed Peas e Maluma insieme in “Feel The Beat” (VIDEO)

I Black Eyed Peas sono tornati e questa volta hanno deciso di buttarsi nel mondo latino con il loro ottavo disco “Translation“.

Il nuovo album, uscito oggi, vede la collaborazione di numerosi artisti latini, del calibro di J Balvin, Shakira, Maluma, Ozuna, Nicki Jam e Becky G!

Mentre il tormentone “Mamacita” continua a far furore nelle classifiche di tutto il mondo, la band ha lanciato oggi il video del nuovo singolo “Feel The Beat” che vede la collaborazione di un pezzo da 90 come Maluma!