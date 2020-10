Belgio, Petra De Sutter è la prima donna trans a diventare ministro

Si chiama Petra De Sutter, è vice primo ministro belga e passerà alla storia come la prima donna transgender ad essere diventata ministro.

De Sutter è sempre stata aperta sulla sua identità trans e non ha mai cercato di nascondere questo fatto nella sua carriera politica che però non è mai stata incentrata su questioni di genere, anzi.

In qualità di medico e professore di ginecologia, De Sutter è stata per lungo tempo una paladina dei diritti delle donne, dell’uguaglianza di genere e dei diritti di riproduzione sessuale. In ogni posizione politica che ha ricoperto – sia al senato belga, all’assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa o al Parlamento europeo – è stata una forte sostenitrice dei diritti LGBTI.

Da notare poi il fatto che la sua nomina a vice primo ministro sia passsta, in Belgio, quasi del tutto inosservata, a dimostrazione sia del fatto che, per i belgi, la transessualità di De Sutter non costituisce una ‘notizia’ sia del fatto che, in molti anni di esperienza politica, De Sutter è diventata una politica rispettata e riconosciuta.