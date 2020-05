“Barbie Girl” degli Aqua compie 23 anni: le curiosità sul brano che è diventato “storia di un fenomeno della cultura pop”

Sono passati 23 anni dall’uscita di “Barbie Girl” grande successo dance-pop del gruppo danese Aqua.

Terzo singolo di Aquarium, “Barbie Girl” è stata scritta da Søren Rasted, Claus Norreen, René Dif e Lene Nystrøm.

Scritta principalmente da Søren Rasted dopo aver assistito ad una mostra sulle Barbie in Danimarca, ad oggi questo brano è il singolo di maggior successo della band, ma è stata anche l’oggetto di una controversia fra la Mattel e l’MCA Records (casa discografica degli Aqua): ragion del contendere, la violazione del marchio “Barbie”.

Gia, la Barbie, ovvero l’arcinota bambola che nel brano è stata trasformata in un oggetto sessuale. La controversia verteva quindi su una violazione del marchio così come dei diritti d’autore, ma ogni mossa della Mattel è stata respinta: prima dai tribunali inferiori e poi dalla Corte Suprema degli Stati Uniti d’America. Il giudice Alex Kozinski – era il 2002 – ha concluso la faccenda dicendo che il brano rientrava tra le parodie e come tale, non ravvisava alcuna violazione. Al tempo stesso, il giudice respinse anche la causa per diffamazione portata avanti dalla casa discografica nei confronti della Mattel. Il giudice concluse ogni diatriba, con questa frase: “Si consiglia alle parti di rilassarsi“.

Ma la fine, quella vera, la scrisse Mattel che – nel 2009 – usò il brano (rivisto) per fare un video promozionale sul proprio sito Internet, a favore della celebre bambola.

Il singolo vendette 8 milioni di copie in tutto il mondo, mentre la band, in attività (reunion comprese) dal 1989, ha venduto la bellezza di 33 milioni di copie in tutto il mondo. La band sarebbe dovuta venire in concerto in Italia quest’estate ma, a causa del coronavirus, ha spostato di un anno le date del tour e sarà a Roma e a Milano nel 2021.