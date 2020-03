Appello a Lady Gaga dal cugino italiano: “Qui uno, che si chiama Malgioglio, si spaccia per tuo parente. Aiuta la tua famiglia siciliana” (VIDEO)

Antonino Germanotta, cugino di Lady Gaga, in un video sul web chiede aiuto alla star internazione: “Cara cugina, ti faccio i miei più cari auguri anche se non ci conosciiamo – dichiara il giovane – sono Tony Germanotta, tuo cugino. La nostra famiglia è in Sicilia e la Sicilia è in serie difficoltà a causa del coronavirus. Ti chiediamo aiuto, aiuta la tua Sicilia“.

“Qui in Italia c’è una persona, un tale Cristiano Malgioglio – dichiara – che sfrutta la presunta appartenenza alla nostra famiglia per i propri fini personali“. Non ci resta che attendere e vedere se la star internazionale risponderà al cugino siciliano…