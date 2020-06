Anis, il rapper che ha collaborato con l’amica Anna, esce con Holidays (VIDEO)

Anis, nome d’arte di Anis Mtir, è un artista rap, già conosciuto al pubblico amante del genere per l’amicizia fraterna che lo lega alla concittadina Anna, la giovanissima rapper attualmente in vetta a tutte le classifiche con il brano “Bando”. I due infatti hanno collaborato in passato e cantato insieme in pubblico ed oggi Anna è molto vicina ad Anis che lancia sul mercato il brano “Holidays”.

La canzone “Holidays” sarà presente su tutti i digital store di streaming e download a partire dal 12 giugno, insieme al videoclip, in esclusiva sulla piattaforma YouTube. Si tratta di una canzone estiva che parla di vacanze, di estate e di partenze. Un treno regionale è infatti pronto ad intraprendere la sua corsa verso il mare e se salti su, c’è posto anche per te.

Anis, come tutti i giovani, è molto presente sui social network, in particolare su Instagram, dove non manca di postare storie legate alla musica, all’amicizia e alla vita quotidiana. Approccia anche il nuovo e seguitissimo social Tik Tok, sul quale sta iniziando a postare video e a farsi seguire dai fans.

L’artista nasce in Tunisia 19 anni fa e si trasferisce in Italia, a La Spezia, con la famiglia a 3 anni. Fin da bambino mostra la sua grande attitudine per la musica iniziando a scrivere testi e musiche a soli 12 anni. È il fratello maggiore, con il quale ha un ottimo rapporto di confidenza e intesa, a comprendere che quella passione potrebbe diventare il suo futuro e quindi lo spinge a partecipare a diversi contest nei quali effettivamente Anis si posiziona sempre sul podio. Così accade anche a 17 anni quando si iscrive ad un concorso rap live e presenta un suo brano inedito dal titolo 24/7. Guadagna ancora una volta la finale che lui sceglie di condividere con la sua amica Anna, che duetterà sul palco con lui.

“Anna ed io siamo legati da una amicizia fraterna – racconta il rapper Anis – e sapere che le cose le vanno alla grande mi riempie di gioia! Spesso cantiamo insieme e ci divertiamo di brutto! Anzi, magari canteremo insieme anche Holidays, questa estate, al mare, con i nostri amici!”

È con la canzone “Holidays”, sotto la produzione di Max Marcolini, che Anis firma il suo primo contratto discografico con New Music International, etichetta indipendente attiva da oltre 30 anni sul mercato e che, sempre innovativa e al passo con tempi, ha deciso di virare anche sul mondo rap scegliendo di puntare sul giovane promettente Anis Mtir.