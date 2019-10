Angelo, il “Ken Umano”, ha trovato l’amore: “Sogniamo il matrimonio e vorremo adottare un bambino”

Angelo Sanzio, ex concorrente del Grande Fratello, conosciuto come il Ken umano italiano, ha trovato l’amore: “Siamo felici e sogniamo di sposarci e di allargare la famiglia…“.

Enrico, questo il nome del compagno, è un consulente, vive in Sardegna ed ha 40 anni, dieci in più rispetto ad Angelo. “Con lui si sente protetto. Mi dà equilibrio e stabilità”, ha confessato il ken umano italiano.

LEGGI: Grande Fratello: Angelo confessa di aver fatto sesso con Baye Dame (VIDEO)

Angelo ed Enrico si sono conosciuti grazie a Facebook, lo scorso febbraio, l’uomo ha contattato l’ex gieffino, così hanno iniziato a chiacchierare. All’inizio Angelo pensava fosse “solo uno dei tanti curiosi che voleva attaccare bottone solo per gossip” ma si sbagliava e…

LEGGI: Grande Fratello, Angelo: “stavo per diventare prete, un prete gay ma poi…”

… un giorno si è soffermato sulla sua foto: “Ritraeva un bellissimo ragazzo e mi sono detto ‘però niente male’“. Così, lo ha ricontattato ed è rimasto sorpreso da Enrico: “Avere dall’altra parte un personaggio più o meno noto non gli creava chissà quale euforia. Anzi non gli ha dato proprio alcun peso”. Poi l’incontro a Roma, un pomeriggio insieme a parlare per ore con il primo bacio dato alla fontana di Trevi.

“Per lui ho creato un profumo – ha dichiarato Angelo a SPYit.it – cosi, quando siamo distanti, lui potrà sentire il mio profumo ed io il suo. E’ il nostro profumo, solo nostro”.

“Quando posso corro da lui o lui corre da me – continua il racconto di Angelo – la distanza non ci spaventa e pensiamo presto di mettere su famiglia e andare a vivere insieme. Ci piacerebbe poter adottare uno o più bambini ed evitare che possano continuare a soffrire in un istituto.Abbiamo anche un fantastico cane che amiamo tantissimo… James”.

Il sogno più grande? “Non vedo l’ora di presentare Enrico a Barbara“.



Galeotto è stato Facebook, che li ha fatti conoscere e innamorare!

LEGGI: L’omofobo peggiore? Il GAY. Ken umano massacrato da altri omosessuali perché “fa pensare che tutti i gay siano così…”